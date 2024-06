Exigen a autoridades reactivar búsqueda de joven cubana desaparecida en La Habana en 2017

Activistas feministas cubanas exigieron este lunes a la Policía y la Fiscalía la reactivación de la búsqueda de la joven Beysi Moraima Pedroso Ramírez, quien desapareció en La Habana en mayo de 2017.

Pedroso, que tenía entonces 21 años, fue vista por última vez el 30 de mayo de ese año, a las 10 de la noche, en la calle Pedro Nuevo e/ 5ta y 6ta, en Mantilla, Arroyo Naranjo, a dos cuadras de su casa, precisó la plataforma YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC), que activó la Alerta Yeniset para localizar a la mujer a partir de un reciente reporte del medio independiente Diario de Cuba.

Captura de Facebook/YoSíTeCreo en Cuba

“La joven es de mediana estatura, piel y cabello negros y ojos café oscuro. Se le puede identificar por una cicatriz en la barbilla”, describió la nota. “Iba vestida de blanco, un pulóver blanco y una licra blanca, llevaba sandalias negras y un bolso de mano carmelita, de camino a conectarse en el parque WIFI. Padece de asma”.

El 31 de mayo -un día después de salir de su casa- Pedroso “hizo una breve llamada telefónica a su familia, que se cortó sin poder decir dónde estaba”, añadió la publicación.

La familia de la joven “realizó en su momento la denuncia correspondiente a la policía, además de llevar el caso a varias instancias”, entre estas, la unidad de la PNR del Capri, la Unidad Territorial de Investigación e Instrucción criminal de Acosta, la Plaza de la Revolución, Atención a la Ciudadanía del Ministerio del Interior y la unidad de 100 y Aldabó, enumeró YSTCC.

Además, buscaron a la muchacha en hospitales, iglesias, centros de rehabilitación, centros psicológicos, psiquiátricos, terminales de ómnibus y aeropuertos, entre otros sitios.

La publicación de YoSíTeCreo en Cuba exige a “la Policía y Fiscalía retomar el caso con las investigaciones pertinentes, y mantener informada y actualizada a familia sobre el proceso. Además de cumplir con los protocolos internacionales existentes para desapariciones”.

Asimismo, solicitaron a las personas que tengan alguna información sobre el paradero de Pedroso contacten con su madre, Moraima Ramírez, en los números telefónicos 53850171 y 76942851.

El caso de Pedroso fue hecho público por Diario de Cuba semanas después de reportarse su desaparición.

La madre y abuela de la joven manifestaron al periódico su desesperación al no saber dónde y cómo se encontraba ella, al tiempo que expresaron su malestar por la poca seriedad con que la policía tomó el caso. Los oficiales dijeron que en Cuba no había desaparecidos y trataron el caso como el de una persona “ausente de su domicilio”.

Cuando Ramírez puso la primera denuncia, una instructora policial le dijo: “Ustedes están mirando muchas novelas”, mientras escuchaba música.

La familia acudió a otras instancias oficiales para continuar denunciando y colgó carteles con fotos de la joven por la ciudad, esperanzada en poder encontrarla.

Durante estos siete años, Ramírez ha mantenido activa la búsqueda de su hija, incluso, en una ocasión fue a la Plaza de la Revolución con una foto de ella. “Al momento me rodearon tres patrulleros. Les dije que hasta que no me dijeran qué pasó con mi hija no me iba a mover de ahí”, contó a Diario de Cuba.

De allí, la llevaron a una oficina de Atención a la Ciudadanía del MININT, donde le informaron que trabajaban en el caso de su hija y trataron de convencerla de que no hiciera más acciones públicas.

Sin embargo, las autoridades “no han dado con una sola pista relacionada con la desaparición de Beysi”, recalcó Ramírez.

“En una ocasión me dijeron que lo sentían, que habían hecho lo posible, que habían encontrado 'de todo', pero no han podido dar con mi hija. Aquello me devastó. Su padre, su abuela, sus hermanos y yo estamos afectados psicológicamente”, lamentó la mujer.