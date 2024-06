"Choque de Titanes": La ministra de Comercio Interior rinde cuentas ante la Asamblea Nacional

Medio año después del tenso cruce protagonizado por el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), Esteban Lazo Hernández, y la titular del ministerio de Comercio Interior (MINCIN), Betsy Díaz Velázquez, este martes se escenificó un cara a cara que volvió a dejar para las cámaras el rictus de tensión de ambos dirigentes.

El encuentro se produjo para entregar a la ANPP el informe de rendición de cuenta del MINCIN que será debatido entre los diputados durante el próximo período ordinario de sesiones. Según un reporte del Noticiero Nacional de la Televisión Cubana (NTV), el documento es de carácter público.

Por este motivo, estará a disposición de la población en los sitios digitales e institucionales del MINCIN y la ANPP, “para que todos tengan la oportunidad de acceder a su contenido, valorarlo y emitir sus consideraciones”.

Con el informe en la mano, los diputados podrán evaluar el cumplimiento de las funciones rectoras del ministerio que dirige Díaz Velázquez, la gastronomía popular, la atención a personas en situación de vulnerabilidad, el enfrentamiento al delito y otros temas.

“Hicimos un recorrido por todas las provincias, tuvimos la oportunidad de compartir con todos los sistemas empresariales, también con los diputados de las comisiones que se incorporaron”, señaló la titular del MINCIN, reconociendo que el incumplimiento del Estado con la entrega de los productos de la canasta básica constituye la “preocupación esencial” de la población.

Ante la escrutadora mirada de Lazo Hernández, la ministra reconoció que su ministerio estableció “determinados compromisos que hoy vamos a decir que no están todos cumplidos, pero bueno… tenemos el resto del año para hacerlo”.

Se trabaja en el “perfeccionamiento del comercio interior en Cuba”, se reconocen “las permanentes insatisfacciones” y las “limitaciones de combustible físico”, pero se aplaude “el esfuerzo que se realiza para que los productos esenciales lleguen al pueblo”. Así se rinde cuentas ante los diputados del régimen cubano.

“Los barcos que están y no pueden abrir, la distribución que no se termina, los traslados, en fin. Los trabajadores siguen haciendo un esfuerzo distribuyendo sin energía eléctrica, cuando aparece el carro, en medios alternativos”, balbució la ministra en el encuentro.

En relación con la canasta básica, su explicación fue todavía más enrevesada. “Yo creo que eso tenemos que lograr decírselo a nuestro pueblo”, dijo la ministra para, a continuación, explicar qué era “eso”.

“Si bien la canasta no llega todo el día primero, como todo el mundo sueña y es la aspiración… porque incluso hemos intercambiado mucho con la población y la población dice: ‘pero bueno, usted dijo que estaba la canasta y no estaba la canasta’. ¡Sí está la canasta! Lo que pasa es que aquello que pasaba, que el día primero estaba la canasta en la bodega, no es lo que ocurre ahora”.

Al escuchar la explicación, la mirada de Lazo Hernández empezó nuevamente a escrutar a la ministra con aquel gesto de diciembre de 2023 que pasó a la historia de la “continuidad” junto a la frase del presidente de la ANPP: "¡Qué no nos trague el capitalismo, chica!".

Entrenada en el tenso cruce de miradas, la ministra terminó de explicar lo que pasa con la canasta básica, si se le puede llamar explicación a su retahíla de incoherencias entreveradas de vagas promesas.

“Y cuando decimos que la canasta está dentro del mes, estamos hablando de un periodo que, bajo las variables que tenemos, las importaciones en el país, con los productos arribando, nos permiten garantizar de que está el producto”.

Según el medio oficialista y su reportera Lizet Márquez Gómez, “la rendición de cuenta del MINCIN debe generar un amplio movimiento para fortalecer el trabajo cotidiano, identificar los principales desafíos y las soluciones, así como las potencialidades, aún sin aprovechar eficientemente”.

No hubo noticia alguna, salvo la de hacer propaganda con la ineptitud propia de la burocracia política del régimen. Eso, y el cruce de miradas de dos “Titanes” de la “continuidad” de Miguel Díaz-Canel, que no pudo asistir a la reunión porque estaba recogiendo los “mandados”.