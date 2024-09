Denuncian cobro irregular en restaurante La Cecilia de La Habana

Un cliente del Complejo La Cecilia, ubicado en La Habana, denunció el pasado 15 de septiembre irregularidades en el servicio gastronómico, lo que generó una investigación cuyos resultados fueron informados este martes por el Ministerio del Comercio Interior (MINCIN) de Cuba.

Las pesquisas confirmaron una serie de incumplimientos en las normativas vigentes, que afectan tanto a la transparencia en los pagos como a la correcta gestión del establecimiento, de acuerdo con lo publicado por la entidad en la red social Facebook.

Publicación de Facebook/Ministerio del Comercio Interior de Cuba

Durante la visita al restaurante, se constató, en conversación con el administrador, que el terminal de punto de venta (post) no estaba disponible para el pago.

Además, se verificó que al cliente se le cobró una cantidad superior al total consumido y que la transacción se realizó a la cuenta personal de la cajera, Yasbel Ramos, mediante una transferencia directa desde la tarjeta del visitante, en lugar de utilizar las opciones de pago habituales.

La inspección reveló detalles adicionales, entre ellos que el post sí se encontraba en el local, pero no estaba instalado. Aunque existía un código QR habilitado para el pago en línea mediante la aplicación Transfermóvil, este no fue ofrecido como alternativa. La cajera, además, incrementó el 10 por ciento del total consumido, cobrando 520 CUP por encima del monto debido.

El administrador del establecimiento indicó que no se le mostró al cliente la opción de pago en línea y confirmó que la cajera depositó el efectivo en la caja tras recibir la transferencia del cliente a su cuenta personal, ya que el cliente no contaba con dinero en efectivo en ese momento. Asimismo, el administrador desconocía por qué no se utilizó el código QR para facilitar el pago.

La queja fue presentada ante el Ministerio de Turismo, que conformó una comisión investigadora y, tras analizar los hechos, dio lugar a la misma.

El administrador del restaurante también señaló que los dispositivos post inalámbricos no estaban disponibles el día de los hechos, ya que se encontraban en Varadero por la competencia Gourmet.

Sobre la situación, el economista Pedro Monreal publicó en X: “El timo gastronómico habitual, condimentado con aquello de que los post inalámbricos de La Cecila “se encontraban” en el Varadero Gourmet. En fin…”

En noviembre de 2023, el régimen cubano estableció la obligatoriedad de los comercios del país a facilitar a los consumidores los medios necesarios para el pago electrónico.

La Gaceta Oficial de la República publicó la Resolución 93 de 2023 del Ministerio de Comercio Interior, la cual entró en vigor 30 días después y obliga a las entidades a proporcionar a los consumidores el acceso y uso de los canales electrónicos de pago.

Una inspección del ministerio de Comercio Interior, realizada durante la primera semana del corriente mes de septiembre, dio como resultado el cierre de 58 negocios por no cumplir con lo establecido para el uso de canales electrónicos para el pago de bienes y servicios.