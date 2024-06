Entregan mil dólares a joven cubano de 19 años que lleva dos años encamado

El caso de Yordanis Nieves Méndez, un cubano de solo 19 años que lleva dos años encamado y en condiciones infrahumanas, ha conmovido a muchos compatriotas que no han dudado en darle su ayuda.

El influencer Alain Lambert, conocido como El Paparazzi Cubano, recaudó en su programa mil dólares que le fueron entregados a Yordanis en sus manos.

"Estoy supercontento con el apoyo que siempre el team Paparazzi me ha dado y una vez más demostramos que nosotros hacemos la diferencia en la comunidad cubana", dijo el youtuber en su cuenta de Instagram junto a un video en el que el muchacho enfermo dio las gracias a los donantes.

Desde Estados Unidos, el cantante Osmani García y el abogado de inmigración Miguel Inda-Romero (conocido como abogado sincero) están tratando de gestionar una visa para sacar a Yordanis de Cuba.

Tras ver el video que Yordanis difundió esta semana, en el que suplicaba una visa humanitaria para recibir tratamiento médico en el extranjero, el reguetonero pidió un número de teléfono para contactar con el joven.

"Te vamos a sacar de Cuba, asere, 19 años. ¿Quién tiene el número? Este video me tiene a punto de un infarto, ya estoy viejo para estas emociones. Manden contacto urgente al abogado sincero", demandó el cantante en su Instagram.

También el dúo humorístico Los Pichy Poys comentaron la situación del chico postrado, y recordaron que casos como el suyo se ven todos los días en Cuba.

"Qué orgullo siento de nuestros hermanos, el abogado sincero y Osmani García, que se han unido para tratar de salvar a este pobre joven cubano que desde la isla pide ayuda desesperadamente", dijeron en Instagram.

"Gracias Migue y Osmani por todo lo que están haciendo, no todos los héroes llevan capas, algunos se visten de traje y otros van por la vida repartiendo música llenos de tatuajes", agregaron.

La historia de Yordanis Nieves Méndez se volvió viral días atrás, cuando compartió un video en el que suplicaba por una visa humanitaria para recibir tratamiento médico en el extranjero, después de dos años postrado y sin posibilidades de mejorar en Cuba.

El joven se encuentra en esa triste situación debido a un error médico en una operación a la que se sometió en su país tras sufrir un accidente.

El mal procedimiento lo dejó postrado, con una sonda gástrica y una delgadez extrema, y a la imposibilidad de un tratamiento que le restituya la salud se suma la escasez de alimentos y la pobreza que existe en su casa.

"Estoy pidiéndole ayuda al mundo. Por favor, no me dejen morir aquí, un niño de 19 años, no me dejen en esta cárcel", suplicó.

"No tengo libertad, libérenme, por favor, se los pido. Sean humanos y ayúdenme, se los estoy pidiendo y rogando no de rodillas, porque no las puedo mover, si no...", agregó.