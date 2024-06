Israel Rojas sobre sucesos en la Finca de los Monos: “Adolecentes sometidos a contenidos digitales”

El líder del dúo Buena Fe y ferviente defensor del régimen cubano, Israel Rojas, se pronunció sobre la pelea multitudinaria de jóvenes en la Finca de los Monos, ocurrida el pasado sábado.

“Yo pasé por allí. Y supe que aquello no iba bien. Son muchos años viendo masas de jóvenes”, comenzó diciendo el cantante que además aseguró que ese hecho solo “es el avance”.

“La película se estrenará este verano, o el próximo. Todas las condiciones están creadas para situaciones así en cualquier rincón de Cuba”, continuó diciendo en un post publicado en la red social Facebook.

Israel mencionó entre las causantes a la grave crisis económica, a la atención a los gustos de los jóvenes y a contenidos digitales que calificó “sin contrapesos éticos ni estéticos y a los que más dinero se les ha invertido para posicionar ¿cultura? portadora de antivalores”.

Sorprende el nivel de crítica de un artista que siempre ha estado aupado por el régimen, al que esta vez culpó de manera implícita por “la crisis del sector educativo”, y les advirtió que “todo eso y más está ahí, cuál sol que no se puede tapar con un dedo”.

Mencionó que “lo sucedido debe servir para conocer mejor quienes somos los cubanos de hoy en este país después de la pandemia”, porque según él “había una Cuba que ya no es la misma en menos de 4 años”.

Asimismo narró que ese mismo día ofreció un concierto en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el cual fue invitado a celebrar los 15 años del programa de televisión "Entre Manos".

“Para ese tipo de opción cultural no hay plataforma de streaming, no hay agencias de Community Manager, no hay gestión para maximizar alcance (pagado) en plataformas digitales. No hay Youtubers que reaccionen y comentan y amplifican y pongan de moda. Lo que sucedió en el Museo de Bellas Artes fue conmovedor”, expresó.

Israel, que además compartió un video del evento, aclaró a los que no estuviesen de acuerdo con su opinión que lleva más de 25 años “tratando de que los jóvenes y adolescentes, niños y ancianos que gusten de mi música vayan a un concierto a cantar, bailar y divertirse sin riesgo de salir heridos”, fueron sus palabras.

Captura de Facebook/Israel Rojas Fiel

Las imágenes de la pelea multitudinaria entre grupos de jóvenes que tuvo lugar en la Finca de los Monos, en La Habana, pueden ser calificadas de sorprendentes, al dejar en claro la existencia de bandas armadas con machetes y heridos de armas blancas.

El régimen cubano, en voz de su vocero Humberto López, elevó a seis el número de heridos por este lamentable hecho.

Araiz Torres, vinculada a Klatus Creativo, principal patrocinador del evento, dijo que “falló la comunicación institucional en todos los niveles”, y aclaró que “nunca se informó que no se había autorizado” la actividad, entrando en contradicción en esto último con el Gobierno de La Habana, que dijo lo contrario.

En un texto plagado de dardos e ironías, la emprendedora -porque aclaró que no es funcionaria ni trabajadora estatal- argumentó que ella los protocolos no tenía por qué saberlos ni comprobarlos y que la petición estaba hecha por escrito.