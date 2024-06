Régimen cubano eleva a seis el número de heridos en pelea tumultuaria en La Habana

El régimen cubano elevó a seis el número de heridos en la pelea tumultuaria que se desató este sábado en la conocida como Finca de los Monos en La Habana.

El dato fue hecho público este domingo por el vocero oficialista Humberto López durante la emisión del Noticiero Nacional de Televisión (NTV), en una peculiar cobertura informativa que no incluyó imágenes de la multitudinaria bronca y se concentró en “desmentir” lo publicado por los medios independientes, a los que acusó de alarmistas y manipuladores.

Horas después de hacerse viral la noticia en las redes sociales y ante el silencio de los medios oficialistas, el gobierno de La Habana publicó un comunicado en el que negó presuntas muertes reportadas y aseguró que los hechos dejaron dos personas heridas, que habían sido atendidas en centros hospitalarios.

Además, también arremetió contra los medios de comunicación que dieron a conocer el hecho y afirmó que el evento era una “actividad no aprobada”, a pesar de que había sido anunciado por la televisión estatal cubana, donde nada se promociona si no cuenta con los debidos avales institucionales.

"Lamentablemente el incidente provocó dos lesionados los cuales recibieron atención médica de manera inmediata sin peligro para la vida. No existen fallecidos”, indicó el texto de las autoridades capitalinas.

Sin embargo, horas más tarde y tras la magnitud de unos hechos que resultaron imposibles de ocultar por parte de los censores del régimen, la prensa oficialista se hizo eco de las versiones oficiales y ofreció un relato parcial y edulcorado de uno de los episodios más violentos que se han visto en la sociedad cubana, protagonizado por grupos de jóvenes y adolescentes armados de machetes y otras armas blancas.

“La nota [del gobierno de La Habana] sí habla de heridos”, reconoció López. “Uno está ingresado en este momento en el Hospital William Soler, tiene 18 años, está fuera de peligro después de haber sido operado en el Hospital Clínico Quirúrgico Joaquín Albarrán Domínguez (Clínico de 26, como se le conoce)”.

En relación con el segundo lesionado, López explicó que se trató de un joven de 20 años, que también fue atendido en el Hospital Clínico de 26 “por una herida que requirió sutura y fue dado de alta”.

“Pero esta nota fue al mediodía. Han seguido las investigaciones y resulta que ya se saber que fueron atendidas, además de esas dos, otras cuatro personas en el Hospital Clínico de 26. Fue atendido un menor de 15 años, un hombre de 20 años, otro hombre de 41 años y una mujer de 38”, informó el presentador.

Según explicó, todos recibieron atención médica. “La mujer fue dada de alta, pero los otros tres [pacientes] abandonaron la institución de forma irresponsable”, añadió López.

Su espacio informativo no mostró ni una sola de las imágenes y videos que circularon por redes sociales, en las que se veían grupos de jóvenes en actitud amenazante recorriendo calles de la capital armados de machetes y otras armas cortantes. No obstante, López acusó a la prensa independiente de manipulación y “actitudes inescrupulosas para intentar desacreditar con falsedades a Cuba”.

Lejos de informar sobre los hechos, el presentador estrella de la contrainteligencia cubana se dedicó a “analizar cómo se manipularon los hechos y a poner al descubierto la actitud de personas y medios” que hicieron “circular noticias falsas”. Además, dio una detallada explicación sobre los protocolos establecidos con el fin de validar las declaraciones del gobierno de la capital acerca de la "no autorización" para realizar el evento.

Captura de pantalla Facebook / Madres cubanas por un mundo mejor

“Da asco el periodismo de este país. No ponen un video de lo que pasó, de los cientos de jóvenes correteando (y muchos con machetes) para que las personas vean el nivel de violencia que hay, y de paso alertar a los padres ciegos. Ah nooooo, es mejor decir que todo fue porque la actividad no estaba autorizada y punto final”, protestó una cubana en el grupo de Facebook ‘Madres cubanas por un mundo mejor’.

“¿No estaba autorizado, no? Y salió la promoción hasta por el canal Habana. Es que el punto no es si estaba autorizado o no. Eso no quita la salvajada que había ahí, y la que hay desatada últimamente en toda Cuba. Por mi barrio andaban hace dos días un piquete con palos afilados en las puntas y tirando piedras para las casas y todo. ¿Y entonces? ¿Nadie ve nada?”, concluyó la mujer en su comentario, parecido a decenas de otros que repudiaron la manipulación de la prensa oficialista y el empeño del régimen por ocultar la ola de violencia que crece en el país.