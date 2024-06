Cubanos responden a Díaz-Canel tras decir que Cuba es más democrática que EEUU: "Nos gobierna un ignorante"

Más de mil cubanos le han salido al paso a Miguel Díaz-Canel tras afirmar que Cuba es más democrática que Estados Unidos.

El gobernante se reunió esta semana con jóvenes norteamericanos procastristas de visita en La Habana, y les aseguró que en Cuba no hay desaparecidos ni asesinatos, y que hay más democracia que en Estados Unidos porque el pueblo cubano participa y tiene optimismo.

Esas declaraciones han generado indignación en los internautas cubanos que no pueden creer que un dirigente que ha sido puesto a dedo al frente de un país hable de democracia y de participación.

"Ese hombre tiene que parar con tanto cinismo, eso es demasiado ya. El pueblo cubano vive sumiso, tiene hambre, falta de medicamentos y muchas necesidades más y no tiene el derecho ni a protestar por sus carencias. ¿Dónde está la democracia?", se preguntó una espirituana en el muro de Facebook de CiberCuba donde se publicaron las palabras de Díaz-Canel.

"Mi hija no puede hacer uso de su derecho de salir a otro país a lo que entienda, porque no puede sacar pasaporte ya que el Ministerio de Salud la tiene 'regulada', es decir, condenada a permanecer en este país hasta que ellos quieran. ¿Dónde están sus derechos? Es una lástima que uno no pueda intercambiar en directo con este ciudadano", señaló una residente en Santa Clara.

"Por qué no se quedará mudo? Porque él y su entorno viven mejor que los multimillonarios de USA, va a expresar que aquí hay democracia y que estamos mejor que allá. Apagones, falta de agua corriente, aguas albañales corriendo como arroyos, no comida, no medicinas, hospitales sucios y carentes de recursos, no transporte público y la población emigrando hacia USA por cientos de miles y nadie viene a vivir a 'su paraíso', lo que demuestra que nos gobierna un ignorante de la realidad que vive el pueblo", expresó un internauta.

"Qué desfachatez la de este hombre, debe él pensar y analizar bien sus palabras antes de hablar. La verdad que él tiene serios problemas, habrá que refrescarle la mente de lo que se ha vivido en 64 años en la isla cárcel, cuando el cubano desde que nace es adoctrinado y no tiene derecho a decidir ni a elegir", recordó otro.

"Tía Tata cuenta cuentos, es el mismo drama de hace 65 años, existen muertos, desaparecidos, desterrados, ley mordaza, si hablas del gobierno porque no estás de acuerdo con algo, te dan una paliza, te encarcelan por los años que quieran ellos, te vigilan en la puerta de tu casa y no te dejan salir, entre otras cosas más. Que se deje de tantas mentiras que ni Pinocho se las cree", expresó una cubana desde Miami.

"De qué derecho tú hablas si aquí no puedes decir lo que piensas porque para todo hay una ley, no puedes manifestarte pacíficamente porque te reprimen. Por favor, yo no te conocía y de pronto Díaz-Canel es el presidente de Cuba. ¿Cómo? Eso es democracia a su conveniencia", dijo un hombre.

"Por eso que en Cuba no hay cemento, porque este tipo tiene una tremenda cara de concreto. Como se burla de todo el pueblo cubano así, tan tranquilo, eso que dice este payaso ni la Machi se lo cree", aseguró un padre de familia.

Varios usuarios lamentaron que ciudadanos estadounidenses viajen a Cuba y se reúnan con la cúpula del poder en lugar de salir a las calles y hablar con la gente de a pie.

"Lo único que saben hacer bien es mentir y tratar de seguir lavando cerebros de los tontos útiles, que los lleven a caminar por los barrios para que puedan apreciar la miseria, la insalubridad y la marginalidad de un país que se hunde en su propio estiércol", dijo un cubano.

"Eso que habla es para exportar y lo mas jodío es que muchos en otros países le creen", subrayó otro.