Mexicana casada con un cubano: "Yo grito para hablar, pero los cubanos traen un altavoz integrado"

Una mexicana casada con un cubano expresó en un vídeo de TikTok las cosas que no le gustan de los cubanos, desatando una avalancha de reacciones en la comunidad de la red social.

La protagonista de este vídeo viral es Osmara, quien vive en Houston con su marido, y lo comenzó diciendo: "Siempre he hablado bien de los cubanos pero esta vez voy a decir cosas que no me gustan de los cubanos. Yo grito para hablar, pero ellos traen una altavoz integrado nivel tres. Si yo grito, ellos me superan. No hablan, gritan. Parece que discuten. No sé cuando hablan normal o cuando están fajándose".

Otro de los inconvenientes que mencionó son las reuniones semanales. "Se quieren reunir todos los fines de semana en casa de alguien. En todas las reuniones quieren comer lo mismo. No les da pena decirte eres calvo, estás gordo, estás flaca o cosas así, pero si les da pena no voy a poder ir o este comentario no me gustó", agregó Osmara.

Muchos cubanos se han sentido identificado con las costumbres que ha expuesto esta mexicana.

"Todo lo que has dicho no es malo y así somos, tan distintos pero tan naturales", "Ya casi pasas el examen de ciudadanía", "Esta vez también hablaste bien de nosotros jijiji se ve que andas con cubanos porque hasta dices: ñooo jajajajaja", "La primera vez que los conocí me dolió la cabeza estaba saliendo con uno me llevo a una reunión y me dolió la cabeza de los gritos, pero igual me casé con él" o "Ay esta niña nos ama. Nos ha estudiado. Y todavía no conozco cubanos que les da pena decir "No", si hasta tenemos lenguaje para eso" o "Qué rico visitar y pasar tiempo con amigos y familia los fines semana", son algunos de los comentarios que se leen junto a su vídeo en TikTok.