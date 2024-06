Leoni Torres estudia inglés con su hijo Samuel: "El profe que más paciencia tiene con su alumno"

Leoni Torres está estudiando inglés y quién creen que es su profesor, pues nada más y nada menos que el pequeño Samuel.

En un video que compartió el artista en su perfil de Instagram se ve a su hijo con un libro de inglés para niños abierto e impartiendo clases a su papá.

Con mucha paciencia Samuel le lee a su papá cada frase con una pronunciación impecable y cuando este no las dice de la forma adecuada, se las repite una y otra vez.

“El profe de inglés que más paciencia tiene con su alumno”, aseguró Leoni en la descripción al post, a lo que su hijo respondió en uno de los comentarios: “Dale papá que te voy a enseñar”.

“El inglés de mamá y papá es a otro nivel”, agregó Yuliet Cruz muy divertida en otro comentario.

Captura Instagram / Leoni Torres

Al parecer esto de aprender inglés a su edad no es algo fácil para Leoni, pues mientras acaricia a su mascota en el video le dice como si pudiera comprenderlo: “Ño, esto no es fácil, no es fácil Perrito estudiar inglés a estas alturas”.

A los seguidores del cantante el video les resultó muy divertido, pero muchos repararon en lo bien que se le da el inglés a Samuel: “¡El profe ya está listo! ¡Qué clase de fonética!”; “Tremendo profesor de inglés, muy buena pronunciación”; “Con ese profe tan exigente aprendes o aprendes”; “Dios los nenes hablan como si toda la vida lo hubiesen hablado”; “Samuel es un buen teacher qué bello”; “Ese niño es un encanto. Tiene una pronunciación perfecta tal parece q nació allí. Y qué bello enseñando a su papi”.