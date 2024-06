Llaman ridícula a cubana por hablar "como si fuera americana" y responde: "No hay peor enemigo de un cubano que otro"

Una joven cubana fue tachada de "ridícula" por hablar como "si fuera americana" en TikTok, un comentario al que respondió en otro vídeo, viralizándose en la red social.

La usuaria @maryannett no se quedó callada ante el insulto, expresando que "no hay peor enemigo de un cubano que otro cubano", refiriéndose al comentario negativo que recibió de otra compatriota por su acento.

La joven explica que lleva siete años viviendo en Estados Unidos y que, como consecuencia, ha aprendido a comunicarse en inglés para adaptarse a su entorno cotidiano. "Me llamaron ridícula por hablar como si fuera americana", menciona en su defensa. Además, subraya que el hecho de hablar inglés no significa que haya olvidado su lengua materna, el español, y recalca que sigue dominando perfectamente ambos idiomas.

"Vivo en Estados Unidos desde hace siete años y me tocó aprender el idioma en el que me tengo que relacionar todos los días en este país. Eso no quiere decir que no hable el español perfectamente. Y a la persona que escribió este mensaje: espero que encuentres paz mental y aprendas inglés", concluyó Maryanet.

Ante estas palabras, la joven ha recibido el apoyo de más cubanos, que han criticado a aquellos que critican el progreso de los demás. "Hay gente que les molesta que el resto prospere y evolucione. No viven ni dejan vivir", "A mi me critican porque pronuncio bien, no entiendo a los cubanos la verdad" o "Siempre critican cuando no te comportas como ellos, ni caso le hagas", le comentaron junto al vídeo.