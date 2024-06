¿Irse o no de Miami?: Cubana hace balance de pros y contras y anima a no conformarse

Una joven cubana que vive en Miami desde hace 11 años desató el debate en TikTok al compartir su reflexión sobre ventajas y desventajas entre quedarse en la ciudad o buscar nuevas oportunidades en otras partes de Estados Unidos.

Dayanis, quien ha vivido en Miami desde 2013, compartió un vídeo en el que explora los pros y contras de residir en La ciudad del Sol, tomando como punto de partida una conversación que escuchó entre dos cubanos.

“Había un cubano que le decía a otro ‘tú sabes que Miami es una mierda, esto aquí no sirve, la gente aquí pasa mucho trabajo para poder salir adelante lo que ya uno se ha se ha mal acostumbrado a lo poquito que uno gana aquí y ya uno se ha quedado así porque como quiera que sea por muy malo que esté esto esto está mejor que Cuba’”, comenzó su comentario.

En su extensa reflexión, la joven reconoció cuando llegó a Miami se quedó ahí por el idioma y la comunidad cubana, pero ahora siente que pudo haber tenido una vida más cómoda si hubiera decidido mudarse.

“Un error que yo cometí fue el haberme quedado aquí en Miami. Yo siento de que yo puedo o pude haber tenido una vida más cómoda si yo hubiera decidido en aquel momento junto al padre de mi hijo habernos ido aquí en Miami no sucedió”, abundó.

A pesar de los retos económicos, la joven considera que Miami ofrece muchas ventajas como la familiaridad cultural y el acceso a productos y servicios 'cubanos', algo que no siempre es fácil encontrar en otros estados: "recuerden una cosa es esta gran ciudad por encima de que tú tengas que tener tres trabajos todo está muy caro, es en esta gran ciudad en la que tú decides quedarte por el idioma, es esta gran ciudad la que te da la bienvenida de muchos aquellos de que no tienen la posibilidad de tener un inglés bestial", acotó.

Sin embargo, también animó a recién llegados a considerar mudarse si creen que así lograrán mejorar su calidad de vida: “si tú estás acabado de llegar y tienes posibilidad de moverte... muévete, no te quedes aquí en Miami porque Miami ahora mismo está malo para todo el mundo levantar”.

La publicación de Dayanis ha provocado una avalancha de comentarios de otros usuarios que compartieron sus propias experiencias de vivir en Miami o en otras partes de Estados Unidos. Algunos coincidieron en que mudarse a otros estados puede ofrecer mejores oportunidades, mientras que otros defendieron su plenitud en la ciudad.

“Yo llevo en Miami 23 años y no me voy para ningún lado... mi hija nació aquí”; “Todo lo he logrado en Miami gracias a Dios”; “Miami es para las personas que están acomodadas y tienen sus propiedades y llevan años aquí, los recién llegados no le sirve”; "Desde el 2013 llegué con muchas metas, con disposición de sacrificio, y le agradezco a Miami buenísimos momentos y algunos malos también. Pero sí he logrado mejorar año tras año y una estabilidad"; "Están a tiempo de irse de Miami, no se puede vivir en una ciudad si no les gusta. Este país es libre. Pero no critiquen más a Miami por sus fracasos"; "Viví en otro estado por seis años, hablo inglés y soy informático certificado en USA. En mi profesión estoy ganando más aquí en Miami que en el otro estado donde vivía. Hay que estar preparado, aquí hay oportunidad", comentaron algunos.

Otros, en cambio, apoyaron mudarse o contaron sus historias de éxito en otras ciudades: “Florida en 22 años no me pude comprar casa ganando bien, pero con cuatro hijos y trabajando por mi cuenta me fui para Georgia y soy dueña de cuatro casas y no regreso nunca más”; “Soy cubana, vivo en Dakota del Sur. Ya viví en Miami, no me fue mal, pero aquí estoy cerca de la libertad financiera. El inglés se aprende”; “Yo viví en New Jersey, después en Miami 20 años y nunca tuve nada, y ahora en Tampa ya tengo mi casa”; “Viví 20 años en Miami y es mi segunda Cuba, pero soy muy feliz donde vivo hoy en día fuera de Miami”; “Yo no hablo inglés y vivo en Kansas City, trabajo en una compañía de limpieza, me pagan a 20 dólares la hora y la renta donde vivo es de las que valen 2 mil dólares en Miami y aquí me cuesta 670 dólares”; “Yo vivo en California hace 11 años y el inglés no me ha sido un impedimento. Cuando se quiere se puede”; “Yo viví en Miami desde que llegué en el 2016, hace 1 1/2 me mudé con mi esposo y mi hijo para Austin TX, y hemos logrado lo que no tuvimos en los siete anteriores, el que se atreva que lo haga”, agregaron otros.

Dayanis concluyó su mensaje alentando a romper con el conformismo e intentar siempre buscar mejorar la calidad de vida, sin importar el lugar: “tú cubano, eres arriesgado, así que no te conformes; café La Llave venden dondequiera".

¿Y tú qué crees?