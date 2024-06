Yerlín Pérez: "Si fui capaz de meter mi vida en una maleta, ya nada ni nadie me asusta"

La actriz cubana Yerlín Pérez ha recibido el caluroso apoyo de sus seguidores en la red y los mensajes de cariño al compartir un vídeo donde se le ve, en pose reflexiva, sentada sobre el césped.

"Si fui capaz de meter mi vida en una maleta ya nada ni nadie me asusta", escribió sobre el vídeo en el que suena de fondo "García" de la cantautora puertorriqueña Kany García.

Con buenos deseos, bendiciones, compartiendo sus propias vivencias y deseándole muy buenas cosas reaccionaron los seguidores al post.

"Respira profundo que al final todo es temporal, ya mañana será bonito"; "Mi actriz favorita"; "Bien duro para los que tuvimos que dejar muchas cosas atrás pero todo tiene un objetivo. El tiempo de Dios es perfecto", "Con esa canción nos identificamos muchas"; "Que no se diga, fuerza que muchas estamos así pero cubana para adelante"; "Así nos identificamos tantos"; "Es así, no es fácil meter toda una vida en en una maleta pero Dios da batalla a sus mejores guerreras así que pa'lante"; "Dímelo a mí, meter 62 años en una maleta y aquí estoy sin rumbo, pero eres joven y todo es transitorio. Ánimo"; "Muchos hemos metido la vida y los sueños en una maleta. Hay mucho camino por recorrer"; "Me quito el sombrero ante usted. Dios le bendiga"; "Mañana será bonito siempre hasta en los días más grises sonríe y mira adelante"; "Así estamos muchas, es bien duro; "Bendiciones miles para un maravillosa actriz de mi país maravilloso"; "Así mismo, yo vine en barco con mi esposo y mi niña, y ya nada ni nadie me intimida, ya lo que queda es luchar y mirar hacia adelante"; "Todos hemos pasado esos momentos duros de la vida, pero hay que seguir guapeando. Dios tiene el control de nosotros los inmigrantes"; "Por ahi pasamos todos, duele pero en poco tiempo estarás convencida que fue la mejor decisión"; "Es volver a nacer, así estamos muchas", se volcaron en los mensajes a arroparla.

En 2022, tras pasar tres meses en México y cruzar luego la frontera norte de ese país con Estados Unidos, Yerlín llegó a Miami, donde se reencontró con su hijo.

Desde su nuevo lugar de residencia, Yerlín se ha enrolado en varios proyectos actorales, algunos de los más recientes para Pronyr TV. Además ha vivido dulces y especiales momentos a nivel sentimental como ocurrió en febrero pasado cuando se casó con su pareja en Miami.