Turista canadiense denuncia pésimas condiciones de hotel en Varadero: "La peor experiencia de mi vida"

Un turista canadiense que pasó dos semanas en el complejo hotelero Barceló Solymar - Occidental Arenas Blancas, en Varadero, calificó su estadía como “la peor experiencia de su vida”.

Joe Eastcott, residente de la ciudad canadiense de Surrey, relató en el grupo de Facebook “Barceló Solymar — Occidental Arenas Blancas” su experiencia y compartió fotos que mostraban el alto grado de deterioro de las instalaciones y la pésima calidad de la comida.

Captura de Facebook / Joe Eastcott

“La comida era apenas comestible, la mayoría de las veces no lo era”, dijo Eastcott, quien agregó que esa situación lo obligó a comer fuera del complejo hotelero la mayor parte del tiempo.

El enojado turista puntualizó que no entendía por qué en otros hoteles, en sus visitas anteriores a Varadero, la comida había sido agradable, pero esta vez resultó ser diferente.

Para agravar su malestar, según Eastcott, "el personal parecía más preocupado por ayudar que por otra cosa".

Asimismo, le pareció incomprensible que constantemente lo obligaran a cambiar de bar, a la hora de tomar algo, lo mismo con el lugar para comer.

Los refrigerios consistían “en panecillos secos de un día, un perrito caliente crudo o una sola rebanada de carne”, señaló Eastcott. “Sin ketchup ni mostaza”, añadió.

“Me sirvieron pollo crudo y arroz con piedras dentro”, denunció el turista canadiense, quien mostró en las fotos uno de los “hallazgos” que ocultaba su comida.

Además, señaló que el complejo hotelero mostraba un estado deplorable: “Cosas rotas o dañadas por todas partes”.

“Nunca recibí el minibar que se suponía debía estar en mi habitación”, agregó el canadiense, señalando que solo le daban una botella de agua al día, algo que le pareció absurdo y evidencia de la crisis que vive la industria hotelera cubana.

“Les sugiero un complejo diferente para sus vacaciones”, dijo finalmente el turista.

Las quejas sobre los hoteles cubanos se han vuelto frecuentes, en especial en lo que se refiere a la comida y las instalaciones recreativas.

"Comida escasa y colas de hasta dos horas para conseguir un pedazo de carne", describieron algunos turistas en mayo pasado sobre la situación en el hotel Meliá Las Dunas en Cayo Santa María, al norte de la provincia cubana de Villa Clara.

Un cliente que visitó la instalación denunció en declaraciones a CiberCuba que la situación allí es "vergonzosa".

En febrero, un familiar de turistas rusos que se encontraban varados en el Aeropuerto de Cayo Coco, en Ciego de Ávila, denunció maltratos sufridos por sus parientes, debido al retraso de 18 horas que tuvo un avión en su ruta desde esta localidad hasta Moscú.

"No les dieron agua durante mucho tiempo y no le dijeron lo que estaba sucediendo ", explica al portal ruso Belgorod No. 1, su suscriptor Dmitry cuya familia se encontraba entre las afectadas por el retraso de este vuelo.