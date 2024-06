Emiten avisos de calor para el sur de Florida

Los estados de Texas y hasta el sur de la Florida han recibido un aviso de calor, por las fuertes temperaturas que se han registrado en sus ciudades este fin de semana.

Solamente en Miami, antes del mediodía, se registraron temperaturas cercanas a los 90 grados Fahrenheit (32 grados Celsius), según AP.

“Esto se debe a la abundante luz solar y al inicio relativamente tardío de cualquier actividad de lluvias y tormentas”, explicó en X el Servicio Meteorológico Nacional en Miami (NWS, por sus siglas en inglés).

Este domingo, la entidad meteorológica pronostica un día cálido, con lluvias y tormentas, a medida que una perturbación de nivel superior se mueva por el área.

Las advertencias de calor excesivo no se limitan a los estados señalados, sino que se extienden a la mitad oriental de Oklahoma, el norte de Luisiana y la mayor parte de Arkansas, desde donde se pronostican temperaturas altas cercanas y superiores a los 100 grados F (38 grados C), con índices de calor de 110 a 115 grados F (43 a 46 grados C), recuerda AP en su informe.

El este de Mississippi y Tennessee, incluida Memphis, también presentan probabilidades de vivir calurosas jornadas.

El NWS había advertido días antes que el excesivo calor "puede ser peligroso si planeas abandonar la comodidad del aire acondicionado y no estar preparado para actividades al aire libre”.

Los avisos de calor excesivo se emiten cuando se espera que el índice alcance los 105 grados (40 grados Celsius) durante al menos dos horas.

Con estas temperaturas, las personas son más susceptibles a la fatiga, agotamiento por calor, e incluso un golpe de calor.

Las principales recomendaciones son: beber mucho líquido y mantenerse alejado del sol todo lo que pueda mientras dure el aviso.

Paradójicamente, el NWS también emitió, este domingo, tres alertas de inundaciones en los condados metropolitanos de Broward, Miami-Dade y el sur de Palm Beach.

“Definitivamente no es un clima ideal para conducir, tenga mucho cuidado”, indicaron.