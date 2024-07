Cubano de Miami se vuelve viral recorriendo Santorini: "La chancleta Hermès no pueden con toda esta cantidad de piedras"

Un cubano de Miami se ha vuelto viral en TikTok con un vídeo contando sus impresiones sobre la isla griega de Santorini.

En el vídeo, podemos ver a este hombre bajando descalzo una larga escalera durante una de las famosas puestas de sol de la isla. Sin embargo, es su narrativa y léxico lo que han convertido este vídeo en un fenómeno viral entre los cubanos.

"Se quieren reír, miren el glamour como está. Descalzo, bajando toda la escalinata de Santorini con un glamour... Ando a la descalza", dice el usuario @mcoomarito de TikTok, que no puede evitar comparar esta parte del mundo con Miami. "Entre más viajo más amo el de Cuba a Miami, la capital del mundo", dice.

El video se vuelve aún más divertido cuando el hombre señala que está volviendo a pie para llegar lo más rápido al crucero para no perderlo y descalzo por no haber escogido el calzado adecuado: "Todo el mundo a pie porque se nos fue el barco. Si me van a sacar que me saquen por CiberCuba. Por todo Santorini descalzo porque la chancleta Hermès no puede con toda esta cantidad de piedras que resbalan, así que díganle al dueño de la Hermès que no la venda más caro y que la tire mejor de suela, porque esta suela no está pa esto".

Las expectativas que tenía el cubano con este destino no se corresponden con la realidad que ha vivido: "Bajando la loma de Moa. Mira esto, aquí no vengo más, a mi me gusta el turismo con glamour y el brillo, no me traigan aquí con un mulo, ni con un caballo. Que yo me fui pa La Habana porque no soporto el campo".

"¿Quien te dijo a ti que yo tengo finca pa montarme en mulo?", dice en otro momento del vídeo.

"Santorini son dos piedras viejas con dos casas pintadas de blanco. No caigan más como he caído yo. No vengo más nunca. Esto es la estafa del babalao", concluye diciendo este cubano.

Este video ha generado una gran cantidad de reacciones y comentarios en TikTok, donde el vídeo está causando sensación con sus experiencias en este viaje.

"El mejor guía turístico de todo Santorini es cubano!!!", "Describió Santorini a lo cubano" o "No puedo parar de reír", son algunos de los comentarios que se leen junto al vídeo viral.