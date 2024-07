"Para estar con una cubana tienes que comprarte un chaleco": Tiktoker causa sensación en la red

El popular tiktoker cubano @jacolove7 ha provocado risas y comentarios en la red con su reciente video titulado "primer mes con una cubana", donde describe con humor y detalle lo que, según él, implica estar en una relación con una mujer cubana durante un mes completo.

"Para estar con una cubana tienes que comprarte un chaleco" dice con tono sarcástico en su comentada opinión. El video, que ha generado una gran cantidad de reacciones en la plataforma, comienza describiendo el primer día del mes como algo dulce y agradable. Sin embargo, a medida que avanzan los días, la situación se complica, culminando en lo que él describe como una "bomba nuclear" al día 30.

Entre risas y exageraciones, menciona cómo los pequeños descuidos pueden llevar a grandes explosiones de carácter: "por qué dejaste la chancleta ahí... la toalla la dejaste regada, ponla a tender para que coja aire...".

Los comentarios no se hicieron esperar, reflejando una mezcla de diversión y reconocimiento entre sus seguidores: "Hay que hacer el de empátate con un cubano", dijo un usuario -algo que el cubano no tardó en complacer poco después.

"Yo soy mexicana y soy igual, no soporto el reguero, eso mismo peleo con mi marido todos los días. Las cubanas son de las mías, hay que terminarlos de criar, mi madre"; "Creo que cada mujer tiene su carácter mijo, no solo las cubanas"; "Jajaja por Dios nos tiene como la mismísima guerra mundial horita ni las moscas nos quieren"; "Hasta yo me tengo miedo"; "Somos muy organizadas y eso lo llevamos en la sangre porque te debes de acordar de tu crianza. Así eran nuestras madres"; "Menstruación con tiroides que cómico. Real 100%. Así somos"; "Al final los tenemos aficionados de nosotras y somos el final con lo más rico del Caribe"; "Lo descargué para enseñarle a mi esposo guatemalteco que sabe que soy así y le digo que casi todas las cubanas somos así"; "No pero yo peleo desde el 1ro hasta el 30 y si tiene 31 también"; "Pero les encanta la cubana, son adictos a esa presión, orgullosamente soy cubana", se lee entre los más de mil comentarios al post.

