Cubano viviendo en Europa enumera las cosas a las que no se ha podido adaptar

Salir de tu país para empezar una nueva vida en otro lugar no es fácil. Además de dejar atrás familia y amigos, puede suponer un reto adaptarte a las nuevas costumbres de sitio en el que vives... Al menos así le sucede a muchos, como a un cubano viviendo en Bélgica que hizo una lista de las cosas a las que después de 5 años viviendo en Europa no se ha podido adaptar.

En su perfil de TikTok, Armando Álvarez (@a.alvarez95) contó las cosas a las que no se ha podido adaptar de su vida en Europa, empezando por la música, siguiendo por los olores y acabando con la dificultad de estrechar lazos.

En el primer puesto de su lista, Armando posicionó la música. "Todavía, a pesar de 5 años no he podido adaptarme. Es complicado. Siento que la música aquí es pop-house y no es lo mío. Extraño la música más viva y sentir la adrenalina musical. Aquí no se siente. La pondrás en tu casa [la música cubana] muchísimas veces", comentó sobre la música.

Este cubano continúo su lista comentando el tema de los olores. "Lo siento, es un tema tabú, pero es bastante desagradable. Venimos de un calor caribeño, del calor, del trópico y no se sienten esos olores. Trabajando en un lugar en el que tengas contacto con mucho público llega a ser abrumador", agregó.

"Como número tres, esto depende de la experiencia de cada cual, pero crear lazos. Lograr esos lazos que en tu país podrías haber logrado, a pesar de que trates de involucrarte, los lazos van a ser complicados de crear. He hablado con varias personas y son muchas cosas que afectarán a esto", dijo este cubano.