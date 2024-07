Artistas cubanos lamentan la muerte del actor Carlos Massola

La noticia del fallecimiento del actor Carlos Massola en La Habana conmocionó este miércoles a la comunidad de artistas cubanos dentro y fuera de la isla.

A través de sus redes sociales, muchos lamentaron la muerte del actor, enviaron sus condolencias a familiares, amigos y seres queridos y recordaron las huellas que deja Massola en la actuación en Cuba.

Erdwin Fernández:

“Eras uno de esos seres humanos especiales, jodedor, sensible, tronco de amigo, leal, y un excelente ACTOR, que si algunos te recuerdan solo por los personajes ‘negativos’, yo te recuerdo mucho más grande y capaz de mejores actuaciones (…) Escribo esto con muchísimo dolor y rabia. Para aquellos que te amamos mi reverencia, para aquellos que te insultaron y se burlaron de ti, mi desprecio total. Mi despedida mi querido hermano actor, es con lágrimas e impotencia, y sin temor de ningún tipo, y a modo de homenaje a tu gran persona: PATRIA, VIDA Y LIBERTAD”.

Captura Facebook / Erdwin Fernádez

Lynn Cruz:

“Quiero escribir algo, pero no puedo. No me salen las palabras. Una de las personas más divertidas que he conocido y más tristes también. Adiós Mazzola”.

Captura Facebook / Lynn Cruz

Lilo Vilaplana:

“Triste noticia. Ha muerto en Cuba mi amigo, el actor Carlos Massola. Buen viaje Patriota”.

Captura Facebook / Lilo Vilaplana

Carlos Otero:

“Nunca olvidaré tus graciosas y ocurrentes ‘maldades’ y lo bien que la pasábamos. Querido amigo, Carlos Massola, te recordaré por siempre. Descansa en paz”.

Captura Facebook / Carlos Otero

Héctor Noas:

“Triste noticia el fallecimiento del actor Carlos Massola. Se nos va un hombre honesto, un ser humano muy noble y un actor muy bueno y desaprovechado. ¡Te abrazo, Carlitos! Descansa en paz”.

Albertico Pujol:

“Muy triste noticia, Carlos fue un valiente, una gran persona y un hombre”.

Captura Facebook / Alberto Pujol

Víctor Molina:

“Le mando un pésame a la familia de Carlos Massola, me entero ahora de que acaba de fallecer, eso me ha golpeado mucho porque es amigo mío desde que tenemos 18 años, incluso fue hasta vecino. Carlos Massola que estés en el cielo hermano, no tengo palabras”.

Jean Michel:

"Terrible noticia. Nuestro corazón está destrozado, esta foto fue de la última vez que nos vimos y nos dimos un abrazo y nos reímos y lloramos, aunque conversábamos todos los días por WhatsApp y nos partíamos de la risa con tus ocurrencias (...) Esto es duro, muy duro pipo. Te quiero y te voy a extrañar con coj… Descansa en paz Carlitos, mi hermano, mi puro, mi amigo. Un hombre que eligió enfrentarse con honestidad al régimen, asumiendo sin temor las consecuencias. Mi amor infinito".

Vladimir Escudero:

"En paz descanses Carlos Massola, tipo espectacular, conmigo fuiste un ser tan sumamente agradable, cariñoso y tenías un corazón muy grande vuela alto amigo. Descansa en paz".