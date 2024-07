Ulises Toirac: "La gente anda en economía de guerra por años"

El humorista cubano Ulises Toirac afirmó que le molesta que el gobierno haya comenzado a usar el término de "economía de guerra" para describir la crisis actual, cuando la realidad es que el pueblo está viviendo hace mucho como si hubiera una guerra.

Ulises ironizó diciendo que es "simpático" que logren encontrar nuevas maneras de llamarle a algo que ya existía.

El actor recordó que en la reciente sesión del Consejo de Ministros, la viceministra de Economía anunció la creación de una "política de precios única, inclusiva y en igualdad de condiciones" tanto para el sector estatal como el no estatal.

"Pa' mí la igualdad es igualdad. No deben haber unas cosas con más igualdad que otras. El dólar (su cambio) debe ser el mismo. Y espero que para estatales y 'no estatales' (sic, me meo, 'privado' es como que) no sea 24 cup. Porque sería la cagástrofe, en el decir del gran filósofo y etnógrafo Guillermo Álvarez Guedes", dijo en Facebook.

"Implica además competencia igualitaria en el mercado, o sea, sin poner zancadillas con regulaciones al estilo de 'sí, hay igualdad para todos los sujetos de la economía pero no vamos a permitir el enriquecimiento de algunos sujetos...' (como si pa' los otros 'sujetos' el dinero fuera ostia pa' la misa)", agregó.

Captura de Facebook / Ulises Toirac

El comediante se pregunta cómo se aplicará esa política de precios en la concreta y señaló que faltan muchas cosas por explicar.

"Por solo poner un ejemplo: depender de una entidad estatal para importar, debería abolirse. ¿Igualdad, no? Que los privados gestionen las suyas... Digo yo", comentó.

"De aranceles, exenciones de pago, tributaciones y mercado electrónico entre otras, podemos hablar otro día. Que el calor y la ausencia de pan me tienen fundío desde muy temprano. Es que estoy en economía de guerra. Hace años", recalcó.

En los últimos días el gobierno ha acudido al término de economía de guerra para justificar medidas drásticas que aseguren un mayor control por parte de las autoridades.

En junio, el primer ministro Manuel Marrero abogó por aplicar más "mano dura" contra el delito, la corrupción y las ilegalidades en correspondencia con tiempos de "economía de guerra".