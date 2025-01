"Va quedándose sin excusas la incompetencia": Ulises Toirac al gobierno cubano tras medidas de Biden

Ulises Toirac opina que con las nuevas oportunidades económicas que surgen, como la eliminación de restricciones por parte de Estados Unidos, el gobierno cubano ya no tiene excusas para no mejorar la situación económica. Critica la falta de incentivos para trabajar y producir, y señala que las "relaciones socialistas de producción" no han sido suficientes para el desarrollo económico del país.