Artistas e influencers cubanos celebran el Día de la Independencia de Estados Unidos

Para muchos cubanos el 4 de julio se ha convertido, al igual que para los nacidos en Estados Unidos, en una fecha de celebración, y no solo por el aniversario de la independencia de ese país sino también porque es la ocasión para agradecer las oportunidades que este les ha brindado.

Las redes sociales fueron testigos este jueves de los mensajes de muchos artistas e influencers cubanos por el Día de la Independencia, y en cada uno de ellos quedó plasmado el agradecimiento infinito de estos hijos adoptivos.

Willy Chirino:

“¡Bendecido y agradecido a Dios por permitirnos vivir en el mejor país del mundo! Gracias a esta noble nación por recibirnos y brindarnos la oportunidad de, a través del trabajo y el deseo de superarnos, lograr el sueño americano… ¡LONG LIVE THE UNITED STATES OF AMERICA!”.

Emilio y Gloria Estefan:

“Dichosos y agradecidos que vivimos en este gran país. Gracias a nuestros héroes y miembros de servicio que siempre cuidan de nosotros. Feliz 4 de Julio!”.

Cuqui La Mora:

“Feliz Día de la Independencia. No existe en mi vida, mayor dicha, que haber llegado a este gran país; donde no te ponen límites ni cercenan tus libertades, un país de democracia y prosperidad, algo que todo ser humano merece tener y disfrutar al máximo. No dejo de soñar y luchar por una Cuba libre, cueste lo que cueste. I love United States”.

Los Pichy Boys:

“¡Gracias por darme la libertad que mi país de origen me negó por culpa de la dictadura castrista! Te amo America. ¡Gracias por tanto!”.

Alain Paparazzi:

“Como cubano, he conocido de cerca los desafíos y las dificultades de vivir en un país donde las libertades son limitadas. La llegada a los Estados Unidos no fue fácil, pero desde el primer momento en que puse un pie en esta tierra de libertad y oportunidades, supe que mi vida cambiaría para mejor. Aquí, he encontrado la posibilidad de soñar sin límites, de trabajar arduamente por un futuro mejor y de disfrutar de derechos que antes solo podía imaginar. En este Día de la Independencia, celebro no solo la libertad de este país, sino también la libertad que he encontrado aquí. Celebro a todos los que han hecho posible que los Estados Unidos sean un faro de esperanza para tantos alrededor del mundo”.

Heydy González:

“¡Nuestra gratitud eterna al país que nos abrió sus puertas! Gracias”.

La Diosa:

"Hoy festejo esta hermosa fecha con orgullo, soy otra cubana que encontró la sonrisa en este gran pais y futuro para mis hijos, por tanto siempre tendré un agradecimiento inmenso y respeto ya que me devolvieron aquí todo lo que me habían quitado donde nací increíble decirlo pero fue así. Gracias ESTADOS UNIDOS. FELIZ 4 DE JULIO".

Captura Facebook / La Diosa

Xavier Mili:

“¡Happy 4th July! ¡Este gran país que aguanta hasta un decrépito en la casa blanca… aguanta todo fíjense lo grande y potente que es! ¡Love u USA!”.