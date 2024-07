La Diosa este 4 de julio: "Soy otra cubana que encontró la sonrisa en este gran país y futuro para mis hijos"

Desde que llegó a Estados Unidos en enero de 2023, La Diosa se ha sentido agradecida por cada oportunidad que este país le ha dado en su vida personal y profesional.

Este 4 de julio, justo cuando se celebra el Día de la Independencia de EE.UU., la cantante cubana compartió un emotivo mensaje en su perfil de Facebook a propósito de la conmemoración.

Captura Instagram / La Diosa

“Hoy festejo esta hermosa fecha con orgullo, soy otra cubana que encontró la sonrisa en este gran país y futuro para mis hijos”, aseguró la artista.

La Diosa ha encontrado en suelo estadounidense la libertad que no tenía en su tierra natal: “Siempre tendré un agradecimiento inmenso y respeto ya que me devolvieron aquí todo lo que me habían quitado donde nací increíble decirlo pero fue así Gracias ESTADOS UNIDOS FELIZ 4 DE JULIO”.

En su publicación la cantante añadió una de las fotos que se tomara durante su protesta en el aquel partido entre Cuba y Estados Unidos durante el Clásico Mundial de Béisbol, sosteniendo la bandera americana y el “Patria y Vida” dibujado en su rostro.