Cubanos afectados por aerolínea Wingo piden explicaciones en la Embajada de Colombia en La Habana

Un grupo de ciudadanos cubanos afectados por las cancelaciones repentinas de la aerolínea Wingo se presentó este viernes en la Embajada de Colombia en La Habana para pedir explicaciones.

Más de un centenar de afectados, que incluso fueron desalojados del aeropuerto de La Habana cuando reclamaron información a la aerolínea, han expresado su descontento y frustración por la falta de respuestas inmediatas y efectivas ante la situación, según un video posteado en Facebook por el usuario "Roberto Fdez Cruz".

El embajador colombiano aseguró que ya se han presentado demandas contra Wingo y que la aerolínea está tomando las medidas pertinentes para resolver el problema. Sin embargo, pidió a los afectados tener paciencia mientras se esperan respuestas concretas.

Una mujer que se entrevistó con los diplomáticos de la embajada dijo que el embajador le mostró las denuncias presentadas hace dos semanas contra Wingo y le confirmó que Colombia no pide ninguna visa de tránsito como alega la aerolínea.

Sin embargo, para las personas afectadas todo se trata de una fachada y no se han ofrecido soluciones.

"Para empezar esos son trámites tardados, todo: reembolso, demandas, no hay respuestas inmediatas. Para quien perdió el vuelo ya no hay tiempo, para los que viajan en julio tampoco... La opción es agarrar por otra aerolínea... Una aerolínea que se manda sola y unos funcionarios que están 'DEMANDANDO'. Esto parece telenovela. Todo suena a mentiras.", señaló una mujer.

Otra ciudadana dijo sobre la información proporcionada por la sede diplomática: "Señores, no duerman del lado ese. La embajada no llegó ayer a un acuerdo, si no ya pudiéramos volar, así de simple. Ese panfleto es para la embajada limpiarse."

"Dios quiera y permita que me equivoque. Pero no hay claridad con la solución, la verdad.", subrayó otro afectado

La situación sigue generando incertidumbre entre los afectados, quienes esperan que se tomen medidas rápidas y efectivas para solucionar el problema y garantizar sus derechos como pasajeros, luego de que la aerolínea de bajo costo Wingo primero les solicitara de forma repentina una visa de tránsito para Colombia y luego cancelara los vuelos La Habana-Bogotá, ruta que usan muchos cubanos para emigrar a Estados Unidos.

El pasado lunes varios cubanos fueron desalojados del aeropuerto de La Habana después de protestar y pedir explicaciones a la aerolínea Wingo.

La aerolínea había anunciado que a partir del 8 de julio solicitaría visa de tránsito para los cubanos que deseen volar a Bogotá, lo que generó una gran preocupación entre los pasajeros que temían quedar varados en la isla tras haber comprado sus boletos.