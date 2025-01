Marco Rubio se pronuncia sobre negativa colombiana de aceptar vuelo con deportados y Petro responde

Vídeos relacionados:

La tensión diplomática entre Estados Unidos y Colombia se intensificó este domingo luego de que el gobierno colombiano rechazara un vuelo con deportados desde Estados Unidos.

En un comunicado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, criticó al gobierno colombiano por cancelar la autorización de un vuelo con deportados colombianos cuando los aviones ya estaban en el aire.

Rubio señaló en una declaración oficial que la administración de Donald Trump no permitirá abusos ni mentiras, y enfatizó la responsabilidad de cada país de recibir a sus ciudadanos en situación irregular de manera seria y expedita.

"El presidente Trump ha dejado en claro que, bajo su administración, Estados Unidos ya no será objeto de mentiras ni de abusos. Es responsabilidad de cada nación recuperar a sus ciudadanos que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos de manera seria y expedita”, compartió Rubio en su cuenta de X.

Además, aseguró que Colombia había aprobado inicialmente los vuelos y otorgado las autorizaciones necesarias, pero revocó esta decisión de último momento, cuando los aviones ya estaban en tránsito.

“El presidente colombiano, Petro, había autorizado los vuelos y había otorgado todas las autorizaciones necesarias, pero luego canceló su autorización cuando los aviones ya estaban en el aire. Como lo demuestran las acciones de hoy, somos inquebrantables en nuestro compromiso de poner fin a la inmigración ilegal y reforzar la seguridad fronteriza de Estados Unidos", declaró el funcionario estadounidense.

Por su parte, el presidente colombiano respondió enérgicamente, rechazando las condiciones impuestas por Estados Unidos y defendiendo su postura soberana. En uno de sus mensajes, señaló:

"Jamás permitiré que en vuelos traigan a los colombianos esposados. Marco, si eso lo permitieron funcionarios de la cancillería, jamás bajo mi indicación. Cipayos serán. Yo soy hombre de la libertad, no de las cadenas".

En un segundo tuit, Petro amplió su respuesta al abordar el contexto regional y las causas de la migración:

"Nosotros nunca nos hemos negado a recibir migrantes y hemos procurado detener la migración. El estúpido bloqueo a Venezuela fue el que desencadenó millones de personas migrantes en los EE.UU. Pero no me exijan recibir a los deportados de EE.UU, esposados ​​y en avión militar. Nosotros no somos colonia de nadie".

El reciente conflicto entre Estados Unidos y Colombia se intensificó cuando Petro rechazó la entrada de vuelos militares estadounidenses que transportaban a colombianos deportados.

En respuesta, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, impuso aranceles del 25% a las importaciones colombianas y suspendió la emisión de visas para funcionarios colombianos y sus aliados, acusando a Petro de poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.

En medio de esta crisis, la presidenta por témpore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la mandataria hondureña Xiomara Castro de Zelaya, convocó a una cumbre urgente para abordar la crisis migratoria en Latinoamérica y el Caribe.

La reunión tiene como objetivo tratar las tensiones migratorias, analizar las políticas de deportación de Estados Unidos y promover juntas que garanticen un trato humanitario a los migrantes en la región.

De acuerdo a expertos, este enfrentamiento refleja las diferencias ideológicas entre ambos mandatarios y podría tener implicaciones económicas significativas, ya que Estados Unidos es una clave socio comercial para Colombia.

Además, destaca las tensiones en la región respecto a las políticas de deportación de Estados Unidos, con otros países latinoamericanos, como Brasil y México, también expresando su descontento por el trato a sus ciudadanos deportados.

Preguntas frecuentes sobre la tensión diplomática entre EE.UU. y Colombia por vuelos de deportados