Seidy La Niña explota en las redes: "Yo quiero saber en qué momento yo me burlo de la salud de Celine Dion"

Seidy La Niña explotó en las redes luego de que un video suyo, burlándose de sí misma y en el que mencionó a Celine Dion, fuera malinterpretado por una de sus seguidoras.

Un internauta mandó a la artista a tomar clases de canto y esta le dijo que quien tenía que tomar lecciones era Celine, haciendo gala de toda la ironía y sarcasmo de la que fue posible, pues hasta cantó un fragmento del tema “I Will Always Love You” con una pésima afinación .

No obstante, el video de la cantante al parecer tuvo otras interpretaciones, pues una usuaria escribió en los comentarios: “Te sigo y me caes muy bien, pero esto de mencionar a Celine de esta manera te quedó muy feo, Celine está atravesando ahora por una enfermedad bien difícil, recuerda que hoy puedes estar bien súper pero mañana quién sabe sé cuidadosa con tus palabras te pueden acabar en un segundo recuerda que la lengua es el látigo del cuerpo bendiciones”.

Captura Instagram / Seidy La Niña

Seidy no se contuvo al contestar en otro video en Instagram e increpó a esta internauta: “Ahora sí yo sé que el ser humano trata siempre de ver lo malo y de joder, sobre todas las cosas. Primero que todo, yo quiero saber en qué momento en este video yo me burlo de la salud de Celine Dion, no, de la salud de absolutamente nadie”.

“Alguien como yo, que estuvo en coma, a punto de la muerte es la menos indicada para burlarse de la salud de nadie”, aseguró la artista.

Por si fuera poco y no quedó claro, explicó el sentido de su mensaje que muchos de sus seguidores sí comprendieron: “En este video de la única persona que me estoy burlando es de mí, pero ya en este siglo se perdió el sentido del humor”.

No es la primera vez que la artista recibe críticas o comentarios negativos, sin embargo, casi siempre responde entre risas y con humor, pero esta vez recurrió a toda su seriedad.