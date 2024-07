Aleida Guevara: El salario que percibimos los trabajadores del Estado no da para vivir

Aleida Guevara March, hija del Che y vocera del régimen castrista, admitió que el salario que perciben los trabajadores estatales en Cuba, entre los que dijo incluirse, no alcanza.“El salario que percibimos los trabajadores del Estado no da para vivir, y eso es un serio problema en una sociedad socialista”, afirmó en reciente entrevista con el proyecto izquierdista latinoamericano "Voces en la Lucha".

“Hay que resolver eso. No sé si subiendo salarios, creo que no, que lo correcto sería controlar los precios”, añadió, y a continuación arremetió con dureza contra la Mipymes, a las que no es la primera vez que critica.

Desvelando el drama nacional -del que en todo momento dijo ser parte- Aleida Guevara explicó que su salario es de cuatro mil y pico de pesos. Precisó que un queso cuesta 7,000 y que hasta hace muy poco un cartón de huevos llegó a costar 3,000.

“O como huevos o hago otra cosa, pero todo no puedo, no es posible. Aunque la canasta básica sigue siendo subsidiada por el Estado, no alcanza para llegar a final de mes”, subrayó.

Interrogada sobre el futuro económico de Cuba, Aleida Guevara tuvo críticas también para los economistas, a los que acusó de no haber acertado al eliminar del CUC.

“No dieron pie con bola los economistas”, aseveró; y añadió que en ahora en vez de dos monedas hay cuatro: ello en referencia al peso cubano, al MLC y al dólar y al euro.

Aleida calificó en más de una ocasión de “crítica” la situación económica en Cuba y agradeció el apoyo de México, Venezuela, Rusia, China y Vietnam, países de los que dijo que han apoyado a la isla de forma destacada en los últimos años.

“Innegablemente hay que producir. Un 77 % de los cubanos viven en las ciudades. El campo necesita más trabajo, más gente. Necesitamos industrializar esa agricultura, darle a nuestros campesinos un confort de vida mayor para que puedan vivir mejor y explotar mejor nuestras tierras”, afirmó.

La guerra de Aleida Guevara a las Mipymes

Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes) apuntó que gozan de privilegios que no tiene el Estado porque no los presiona tanto ‘el bloqueo’ y pueden hacer importaciones a las que luego imponen el precio de las divisas en el mercado negro.

Guevara March critica que las Mipymes no están cumpliendo con su misión inicial de producir y cree que solo están sirviendo para hacer más evidentes las desigualdades sociales.

En mayo Aleida Guevara ya arremetió contra las Mipymes, para las que pidió mayor vigilancia por parte de los CDR por considerarlas un potencial peligro para la seguridad nacional.

“Las Mipymes entrañan riesgos para la seguridad porque pueden facilitar la entrada al país de drogas u otros bienes ilícitos: hay que intensificar los controles por parte de los CDR (los Comités de Defensa de la Revolución) a lo que sucede en Cuba”, aseveró en declaraciones al portal Ilfattoquotidiano.

En esa oportunidad la connotada castrista de 63 años -quien es médico pediatra de profesión- argumentó que si bien el propósito inicial de las Mipymes era correcto, esas actividades ahora están creando problemas y las calificó de “anarquía capitalista” que ha aumentado las desigualdades, haciendo que muchos bienes de consumo sean inaccesibles para el cubano promedio, que vive con un salario muy bajo, especialmente en el sector público.

En ese sentido instó al gobierno a actuar con inmediatez ante la creciente inflación que afecta al pueblo en medio de la crisis económica.

"Es un problema grave que el Estado debe abordar y resolver ahora”, acotó entonces, y consideró que el camino estaba primero en buscar mecanismos para regular los precios y luego en subir los salarios; subida de salarios de la que parece haber desistido a la luz de sus más recientes declaraciones.