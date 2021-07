Aleida Guevara llama gente de baja calaña y bobos a manifestantes contra el Gobierno de Cuba

Aleida Guevara March, la hija de Ernesto “Che” Guevara, calificó a los cubanos que salen a protestar desde el pasado 11J como “gente sin escrúpulos”, “bobos” y “de baja calaña”.

En una grabación de audio emitida el pasado jueves 15 de julio al programa ‘Salir por arriba’, de la emisora argentina Radio Rebelde AM 740, Guevara March consideró a los manifestantes como “gente de baja calaña de verdad, gente que no tiene escrúpulo ninguno, que se han tirado a la calle y entonces algunos bobos le siguen”.

Reconociendo que en estos días “tenemos problemas de comunicación”, la pediatra Guevara relató que estaban pasando “algunas cosas” en la isla “manipuladas por Estados Unidos”.

“Pero la verdad es que el pueblo ha reaccionado muy bien y está controlando la situación. Y nosotros estamos exigiendo que la policía actúe y defienda lo que es nuestro”, señaló la hija del guerrillero argentino, partidaria acérrima del régimen cubano.

“¡No puede ser!”, clamó Guevara en las ondas australes. “No se le puede permitir a nadie que agreda una propiedad estatal, una propiedad del pueblo. ¡No puede ser!”, insistió la vocera del régimen.

Según Guevara March, los manifestantes que corean “Libertad” y “Patria y Vida” no son más que unos maleantes y unos ignorantes, “porque si entras a una tienda y robas lo que hay, estás robándole al pueblo”. Se trata de “gente sin escrúpulos y pagados por Estados Unidos”, zanjó Guevara March sobre los cubanos que han protestado en más de 100 puntos de la geografía insular y que, según imágenes publicadas en redes sociales, saquearon varias tiendas MLC en el país.

Según informaciones publicadas por medios oficialistas, antes de las cuatro de la tarde del domingo en Cuba habían sido atacadas 25 tiendas estatales, o MLC, como se le conocen por su función recaudadora de divisas. Unas tiendas que no son del pueblo, sino de GAESA y los militares, que venden mercancías importadas monopolísticamente por el propio régimen, con sobreprecios abusivos, dos y tres veces superiores a su valor de mercado. Unas tiendas que pertenecen a las élites extractivas del régimen y no al pueblo, que dice Guevara.

Por su parte, el canal de YouTube de Diario Canarias Semanal publicó el viernes 16 de julio un supuesto audio filtrado con explicaciones de las protestas en Cuba ofrecidas por Aleida Guevara March.

Para la hija del comandante Guevara, quienes salieron a manifestarse en Cuba son “tipos sin moral y sin ética ninguna. Lo más bajo de la sociedad; la gente más sucia. La gente más adversa… ¡Qué sé yo! Es una cosa tan vulgar, tan absurda de verdad, que tú te das cuenta de que es una cosa marginal totalmente”.

Las manifestaciones pacíficas del pueblo reclamando “Libertad” al grito de “Patria y Vida” no son para Guevara March otra cosa que actos provocados y pagados por Estados Unidos. “La gente no tiene pudor ninguno en decirlo”, afirmó.

“Son grupúsculos de gente que aprovecha la situación que está viviendo Cuba con un bloqueo cada día más feroz, más tremendo para provocar este tipo de cosas. Y gente que se deja manipular”, opinó.

“Por supuesto, la gran mayoría no, y han salido al frente, a las calles a pelear por su tierra, por su revolución”, consideró la partidaria del régimen, asegurando que no querían enfrentamientos, “pero tampoco vamos a permitir que vengan estos tipos vándalos a meterse en tiendas, a romper vidrieras, a volcar carros. ¿Quién ha visto eso? ¡No hombre, no! ¡Eso tiene que ser combatido totalmente!”.

“Estamos exigiendo que la Policía Nacional Revolucionaria tome medidas drásticas en este sentido, porque no podemos permitir eso de ninguna manera. El pueblo lo exige así. Hay que defender nuestra soberanía, hay que defender al ciudadano cubano. Por tanto, esos tipos que son mercenarios no pueden de ninguna manera estar haciendo esas actividades”, añadió.

A mediados de noviembre, mientras transcurría la huelga de hambre de varios activistas del Movimiento San Isidro (MSI) exigiendo la liberación del rapero Denis Solís, los huelguistas incluyeron en sus demandas el cierre de las tiendas MLC, por la injusticia que representaba que el país estuviera desabastecido y golpeado por una escasez generalizada, y en dichas tiendas el gobierno vendiera productos de primera necesidad en una moneda con la que no paga a sus trabajadores. Una crisis que vino a agudizar la decisión de junio pasado, de suspender los depósitos en dólares.

La petición se hizo eco del sentir de muchos cubanos que se mostraron indignados por la situación. En octubre pasado, un gran número de ciudadanos exigió el cierre de las tiendas en dólares a través de Facebook.

“Exijamos que cierren las tiendas en dólares y abastezcan las tiendas en moneda cubana, es nuestro derecho, no ganamos en dólares, ¿cuántos dicen que sí?”, proponía un post publicado en la página de Facebook de Cubavisión Noticias de Cuba y el Mundo.

A finales de noviembre, una convocatoria publicada en redes sociales llamó a los cubanos de La Habana a manifestarse frente al Ministerio del Comercio Interior, en protesta contra las tiendas en MLC, cuya existencia responde a una lógica perversa y extractiva de las divisas de los cubanos -fundamentalmente de los del exilio-, y que han provocado la indignación y el hartazgo de una población cubana golpeada por la escasez, las colas, la pandemia y la incapacidad de sus gobernantes.

Ahora, después del pico de las protestas del 11J y con el aparato represivo volcado en castigar a los manifestantes, Guevara March concluye que “está tranquila la situación. Estos grupúsculos salen en algún momento en algún lugar, pero está todo ya muy bien controlado. Así que no hay lío ninguno, no hay ningún problema y nosotros estamos en pie de combate”.