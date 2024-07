Aleida Guevara carga contra las mipymes: "Que dejen de importar, que las necesidades sean parejas"

Aleida Guevara, hija del Che y vocera del régimen castrista, arremetió contra las Micro, Pequeñas y Medianas empresas (Mipymes) y dijo que no están cumpliendo con su misión inicial de producir: "Que dejen de importar, si a fin de cuentas en el periodo especial todos teníamos necesidad, teníamos carencias, pero era parejo", afirmó.

En una entrevista con el proyecto izquierdista latinoamericano "Voces en la Lucha", Guevara reconoció que hay un "serio problema económico" en Cuba, y que tras desastrosas políticas económicas "en vez de dos monedas ahora tenemos cuatro" y se crearon las Mipymes.

"Como se hicieron pequeñas empresas privadas, estas empresas tienen el privilegio que no tiene el estado, a ellos no los presiona tanto el bloqueo y por tanto pueden importar un montón de cosas. Inicialmente todas estas empresas se hicieron con el objetivo de producir, pero muchas se han convertido en importadoras, entonces importan con el precio del mercado negro y el trabajador no puede competir con eso", argumentó.

Ejemplificó con que ella gana 4000 pesos pero un queso cuesta 7000 y un cartón de huevo 3000 pesos.

"Entonces dime, o como huevo o hago otra cosa, pero todo no puedo, no es posible, y a pesar de que la canasta básica sigue siendo subsidiada por el estado no alcanza para llegar a fin de mes, en estos momentos la situación de Cuba es muy difícil, muy muy difícil", enfatizó Guevara.

Reiteró que el salario que perciben "los trabajadores del estado no da para vivir, y eso es un serio problema en una sociedad socialista".

Durante la entrevista dijo que ese problema hay que resolverlo, y entre las propuestas que hace está el control de precios a las Mipymes, las cuales a juicio del régimen no están produciendo riquezas para el país.

"Hay que resolver eso, no creo que aumentando salarios, creo que lo mejor sería controlar los precios, alguna gente dice "bueno si se controla los precios las Mipymes dejan de importar", bueno, que dejen de importar, si a fin de cuentas en el periodo especial todos teníamos necesidad, teníamos carencias, pero era parejo. Hay que buscar soluciones", subrayó.

La víspera el régimen de La Habana topó el precio de seis productos básicos pero pidió a los cubanos trabajar más para enfrentar los altos precios en la isla, pues aseguró que estos no se pueden disminuir "a capricho".

El reconocido economista cubano Pedro Monreal analizó las posibles consecuencias de la implementación de topes de precios y consideró que podría ser otra medida errática: "en vez de utilizar el mercado para flexibilizar “el plan”, (las autoridades cubanas) entumecen el mercado con el plan".

Hace algunas semanas Guevara volvió a arremeter contra las Mipymes, para las que pide mayor vigilancia por parte de los CDR por considerarlas un potencial peligro para la seguridad nacional.

"Las Mipymes entrañan riesgos para la seguridad porque pueden facilitar la entrada al país de drogas u otros bienes ilícitos: hay que intensificar los controles por parte de los CDR (los Comités de Defensa de la Revolución) a lo que sucede en Cuba", aseveró en declaraciones al portal Ilfattoquotidiano.