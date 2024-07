Humoristas Andy Vázquez y Yuri Rojas se conocen en Punta Cana

Andy Vázquez y Yuri Rojas Foto © Andy Vázquez / Instagram

El humorista cubano Andy Vázquez y su colega y compatriota Yuri Rojas se conocieron en Punta Cana. Andy y su familia viajaron el sábado al famoso balneario dominicano, donde pasarán dos semanas de vacaciones.

"Qué placer conocer a este gran comediante. Yury, espero conocer a Zoila, ¡quién sabe y pase alguito entre ella y yo! Placer enorme conocerte, campeón", escribió en sus redes.

"Igualmente, hermanooo, un placer para mí también, si Zoila te agarra papaaa, jajaja", respondió Yury, bromeando con Zoila, su personaje femenino que es tremendamente popular en las redes.

Natural de Las Tunas, Yuri reside en Cuba, pero suele viajar a Punta Cana con frecuencia por trabajo. En esta ocasión, pudo llevarse con él a sus dos niñas.

El comediante es sobre todo reconocido por su trabajo en Internet, donde tiene más de 374 mil seguidores. Son muy gustados sus videos cómicos sobre la realidad cubana, en los que Zoila suele ser la protagonista.

Rojas cuenta con una larga trayectoria actoral -gran parte de ella dedicada a los niños- desde hace más de 20 años, con la cual ha sido laureado en más de una ocasión.

"En todo este tiempo me he desdoblado en el quehacer para niños y adultos. He disfrutado realizar personajes como Mariachiquito, Zoila Bárbara (que ahora es la maestra de Pedacito en Paya Escuela) y el personaje del fumigador Juan Abate...", dijo a Periódico 26 en 2020.

Este polifacético artista es, además de actor y comediante, director, músico, compositor y guionista.