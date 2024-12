Andy Vázquez pide una "explicación científica" para el llanto de su hija

Según Andy Vázquez su hija Annabella tiene un comportamiento al que no ha logrado encontrarle una explicación convincente.

Resulta que mientras sostiene en brazos a la bebé no puede sentarse porque enseguida la niña empieza a llorar y a hacer pucheros.

“Si alguien conoce la explicación científica que me diga”, escribió el humorista en su Instagram.

Para que no quedara solo en palabras, Andy demostró en un video qué sucede cuando se sienta en un banco con Annabella cargada.

“No quiere que me siente, ella no cambia la posición”, aclara el artista mientras enseña cómo se sienta sin mover un céntimo a la pequeña, pero esta se da cuenta en el acto del cambio.

“Yo no puedo estar parado todo el día. No, pero ella no puede llorar”, dice Andy al final cayendo rendido ante los pucheros de su hija.

En los comentarios al post varios de sus seguidores le dieron una respuesta, pero solo algunos una posible explicación a este “fenómeno” basados en su propia experiencia: “Solo las mujeres entenderán”; “Si te sientas sabe que no hay calle, pero si estás de pie sabe que hay caminata”; “Es un misterio ese tema muchacho todas pasamos eso”; “Andy es increíble la ciencia no ha dado respuesta”; “Esa explicación la queremos todos los padres y madres del mundo”; “Andy ella quiere pasear no estar sentada, está bella. Dios la bendiga”; “Es la forma de ella de hacer un chiste”; “Ella lo que quiere es coger calle”; “Una mordida en un cachete jjj está bella”; “Ella lo que quiere es chismear y mirar, no estar sentada aburrida. A caminar se ha dicho”.

El humorista cubano está disfrutando al máximo de estos primeros meses de su bebé, y al igual que hace con su primogénita Isabella, se la pasa presumiendo de ellas en Instagram como todo un papá orgulloso de sus retoños.