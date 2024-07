Madre cubana y su hija arrasan en TikTok bailando el "Son de amores" challenge

Es uno de los retos que trae locas las redes últimamente y, como podía esperarse, las carismáticas Estela y Rosa, no se han resistido a bailar el "Son de amores challenge".

En un primer vídeo vemos a la madre cubana siguiendo a su hija, que ejecuta los virales pasos de la coreografía de la tiktoker peruana Lis Padilla (@lispadillaoficial).

El divertido momento, donde la señora vuelve a robarse los focos con su espectacular figura, su carisma y tremendo ritmo para el baile, se ha ganado ya más de 43 mil likes.

Tras eso ya aprendida la coreografía compartieron otro vídeo, que no ha tardado en viralizarse, donde se suman al reto que tiene a usuarios anónimos de las redes y famosos repitiendo los simpáticos pasos de la coreo.

"Ambas me transmiten alegría y gozo con sus videos"; "Esa señora todavía levanta a más de uno"; "Me encantan sus videos"; "Muy lindas las dos no dejen que comentarios mal intencionados las dividan cada una tiene su gracias, saludos, bellas las dos"; "Guapísimas no se cuál de las dos más"; "La mami es lo máximo"; "Hermosas"; "Tu madre te quita todo el protagonismo, es genial"; "Jajaa me encanta su conexión madre e hija, bendiciones y la cara de la señora me encanta primero seria y luego suelta una sonrisa jajajaa"; "Amo esa mami"; "Son la onda, me encanta"; "Ay qué espectaculares felicidades. Se pasan de perfectas"; "Saludos desde New York me encanta sus videos"; "Sus expresiones con las caras son una novela", se le entre los cientos de mensajes a las virales publicaciones.