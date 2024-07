Médico de Trump dice que el expresidente perdió la parte superior de la oreja

Donald Trump apareció con una venda durante la Convención Nacional Republicana después de haber resultado herido en un atentado el pasado fin de semana durante un mitin electoral en Pensilvania.

Su médico, el Dr. Ronny Jackson, comentó a TMZ que el expresidente sufrió una lesión significativa en la oreja debido a un disparo, pero que no requerirá cirugía.

Jackson, quien fue el médico de la Casa Blanca durante la presidencia de Trump, dio una idea de cómo se ve exactamente la lesión del actual candidato a la Presidencia de Estados Unidos.

La bala le atravesó la parte superior de la oreja, lacerando el tejido y el cartílago, lo que, según él, explica por qué Trump sangraba tanto al momento de protegerse en el escenario y al salir del lugar del tiroteo.

El Dr. Jackson también informó que Trump no sufrió conmociones cerebrales durante el incidente y no necesitará atención adicional para su recuperación, lo que presumiblemente significa que no requerirá cirugía.

Jackson asegura que la oreja de Trump debería curarse sola.

El lunes en la tarde, tras recibir los votos de suficientes delegados en la Convención Nacional Republicana, el expresidente Donald Trump quedó oficializado como el candidato de su partido para competir en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

De esta forma, Trump, de 78 años, contenderá en su tercera elección consecutiva, resultando ganador en 2016 y perdedor en 2020. Se enfrentará nuevamente a Joe Biden, actual presidente de Estados Unidos, el próximo 5 de noviembre.

La Convención -que se inició con una oración y el himno nacional- se alargará hasta el jueves y ha reservado un protagonismo absoluto al presidente, tras el atentado sufrido el pasado sábado.

El atacante, un joven de solo 20 años identificado como Thomas Matthew Crooks, disparó desde el tejado de un edificio situado a unos 140 metros del escenario donde Trump hablaba. Tras ser abatido por agentes del Servicio Secreto, se encontró un fusil semiautomático tipo AR-15 cerca de su cuerpo.