Española enciende TikTok con su opinión sobre la vida en Suiza: "No todo es color de rosas"

En un vídeo compartido en su cuenta en TikTok (@heidijinxx), una joven española que vive en Suiza compartió su opinión sobre el país.

"Lo que no te cuentan antes de venirte a Suiza", escribió sobre su vídeo en el que, con un tono crítico, desglosó las diversas dificultades y frustraciones que ha enfrentado desde su llegada al país helvético.

En sus palabras la joven señaló que, aunque se gana más dinero que en España, las jornadas laborales son más largas y el costo de vida es muy alto.

En su viral testimonio, criticó especialmente el sistema de seguros médicos suizo, explicando que, a pesar de pagar grandes sumas mensuales, aún debe desembolsar cantidades considerables cuando necesita atención médica; se refirió, también, a las barreras idiomáticas.

El video ha generado una amplia gama de reacciones en TikTok, donde ha acumulado más de 93 mil likes y 2.4 millones de reproducciones en solo cinco días.

Entre los casi cuatro mil comentarios, donde se suman tanto cuestionamientos como apoyos, algunos usuarios compartieron sus experiencias y puntos de vista.

"Amiga soy malagueña, llevo aquí para tres años y sinceramente si tienes estos pensamientos, vuelve a casa. Suiza le da 20 vueltas a España en vivir, ganar y respeto"; "Haz como yo, vivir en Francia y trabajar en Suiza, en Ginebra"; "La gente quiere todo sin esfuerzo, yo tengo un año en Zúrich y fue la mejor decisión, si no estás cómoda vuelve"; "En Suiza tienes posibilidades de aspirar a un futuro mejor, pero tienes que aprender francés. Es duro, sí, pero hay que empezar por hablar el idioma", dijeron algunos.

"La parte alemana es más complicada. Aquí en Ginebra la vida es más simple. Yo al menos trabajo 6 a 8 horas diarias, la mayoría de mis trabajos me quedan cerca. El francés se aprende de a poco"; "Eso se llama vivir la vida... las cosas no son fáciles, no te regalan nada y con esa actitud que tienes lo mejor es regresar"; "Creo que solo pretende que la gente que se plantea irse porque todo te lo pintan maravilloso, vea que no es todo como lo cuentan"; "Lo que pagas al mes es una franquicia. Si la tienes en 2500 que es el máximo (cuanto más alta sea la franquicia, más barato será al mes) y vas al médico, pase lo que pase, los primeros 2500 eres tú"; "En Suiza tienes la capacidad de pagarte tú solo todo eso, aquí en España apenas llega para el alquiler", añadieron otros.

El debate que han desatado las palabras de esta joven refleja tanto las variadas experiencias de los emigrados en Suiza como los desafíos y las oportunidades que el país ofrece. Mientras algunos le aconsejan perseverancia y adaptación, otros sugieren reconsiderar la decisión de emigrar si para ella las dificultades le resultan tan abrumadoras.