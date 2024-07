Wow Popy apoya a Oniel Bebeshito: "La decisión que tomes estoy contigo"

En medio de la polémica desatada tras el incidente de Oniel Bebeshito con una fanática que se subió a la tarima en pleno show en Camagüey y el anuncio de cancelación de todos sus conciertos, los mensajes de seres queridos, seguidores y colegas no han tardado en aparecer.

Hace unas horas, luego de que el reguetonero anunciara en redes que desde el 15 de julio quedaban cancelados todos sus conciertos en la isla y asegurara que ningún obstáculo en el camino impediría que siguiera enfocado, artistas como Wow Popy o Michel Boutic le manifestaron su apoyo públicamente.

"Antiguamente nuestra música solo se encontraba en los bonches o sea las calles y se veía la verdadera violencia, parece que quieren que viremos todo para atrás, la decisión que tomes estoy contigo", le comentó Wow Popy en el post, al que tampoco faltaron los mensajes de cariño y apoyo de su esposa Rachel Arderi y su madre Chabela.

Instagram / Oniel Bebeshito

Este lunes, luego de que vieran la luz unas imágenes del momento en que miembros de seguridad sacaban del escenario a una chica que se había acercado al reguetonero, Oniel salió al paso con un comunicado.

"Yo en lo personal he tenido que tragarme todo lo que se está hablando de mí que si maltrato a las mujeres, que si no sé qué más, las personas que estaban en el concierto saben la verdad de lo que pasó yo no tengo que argumentar nada ni dar mi opinión de nada", dijo a través de las stories.

“Yo tengo la conciencia demasiado limpia sabiendo que pertenezco al 5% de hombres que nunca en la vida le han puesto un dedo a una mujer arriba, yo me críe con mujeres. Pero eso es algo que nunca discutiré y menos con personas que solo vienen a comentar cuando es algo negativo”, añadió en sus palabras, donde aseguró que no había visto cómo habían "sacado a la muchacha".