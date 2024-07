Oniel Bebeshito reacciona a cancelación de concierto en Cuba tras incidente con fan: "Voy a ser el mejor del mundo"

Oniel Bebeshito está en el ojo del huracán por el incidente con una fan que se subió al escenario durante su concierto en Camagüey. Un momento que desató una ola de críticas por la manera en que la joven fue expulsada del escenario.

En medio de esta controversia, al cantante le suspendieron un concierto en Cuba y en su perfil de Instagram anunció que desde el 15 de julio quedan cancelados todos sus eventos en la isla.

Una noticia que está enfrentando el joven con optimismo y determinación para seguir dando lo mejor de él y expresó: "Yo Oniel Ernesto Columbie Campos voy a ser el mejor del mundo. Mi mamá me enseñó a crecerme en medio de las dificultades".

En otro comentario, aseguró: "Mi gente, ustedes no tienen nada que ver con eso. El hecho que no pueda dar el concierto no significa que me vaya a dar por vencido. Ahora tengo diez veces más fuerza que antes. Los amo".

Su pareja, Rachel Arderi, familia y seguidores le mostraron su apoyo en este momento delicado.

Después de que los videos del momento en el que la fan irrumpió en el escenario se volvieran virales, Oniel Bebeshito se defendió públicamente de las acusaciones aclarando que ni él ni su equipo de seguridad estuvieron involucrados en la agresión a la joven que subió al escenario para abrazarlo.

Captura de Instagram

El intérprete afirmó que la persona que bajó violentamente a la joven del escenario no formaba parte de su equipo de trabajo, subrayando que las personas que trabajan con él llevan uniformes con su logo.