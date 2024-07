Opositora venezolana María Corina acusa a Nicolás Maduro de intentar asesinarla

La opositora venezolana María Corina Machado denunció este jueves un atentado contra su vida, y la de personas en su equipo de campaña, en la ciudad de Barquisimeto, en el estado Lara.

La líder política venezolana publicó un mensaje en Instagram, pidiendo la atención internacional sobre este caso que considera un intento de homicidio.

"Esta madrugada cometieron un atentado contra mí y mi equipo en Barquisimeto. Nuestros carros fueron vandalizados y cortaron la manguera de los frenos. Agentes del régimen nos siguieron desde Portuguesa y rodearon la urbanización donde pernoctamos", dijo la opositora.

María Corina señaló que el actual gobernante venezolano podría estar tras este atentado. "La campaña de Nicolás Maduro es la violencia y es responsable de cualquier daño a nuestra integridad física. No nos detendrán", expresó la opositora.

El atentado ocurrió tras la detención de Milciades Ávila, jefe de seguridad de María Corina Machado. El ex oficial de policía estuvo preso más de 36 hora y finalmente fue puesto en libertad en la noche del jueves.

Según El Mundo, Ávila fue detenido por el régimen, acusado de un presunto caso de violencia de género, que las autoridades no pudieron demostrar. En las dos semanas de campaña oficial se reportan cerca de 80 detenciones de activistas, periodistas y trabajadores de la campaña de María Corina.

María Corina Machado, conocida por ser una de las figuras más prominentes de la oposición venezolana y rival directa de Nicolás Maduro en las próximas elecciones presidenciales, aseguró que estos ataques son una estrategia del régimen chavista para intimidarla y frenar su campaña.

Las imágenes compartidas en sus redes sociales muestran los daños sufridos por los vehículos, incluyendo frenos cortados y otros actos de vandalismo, como poner "No + Bloqueo" con pintura de aceite en los carros.

Este hecho no pasó desapercibido para muchos cubanos, porque recuerda las consignas que usa el régimen de la isla. El humorista Andy Vázquez reaccionó al video de María Corina con sorpresa y advirtió que podría estar la mano del régimen de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, tras el acto vandálico.

"¿No más bloqueo? Eso me suena a los esbirros comunistas cubanos. ¡Que pena me da de mis coterráneos! Pero pa' lante María Corina. Los cubanos no queremos más comunismo ni allá en Venezuela ni en nuestra amada cuba. Nada te detendrá. ¡Viva Venezuela y Cuba libre de comunismo!", dijo Vázquez.

El clima político en Venezuela se vuelve cada vez más tenso a medida que se acercan las elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio, con la oposición enfrentando crecientes desafíos en su lucha por un proceso electoral justo y transparente.