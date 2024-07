Derrumbe en Guanabacoa deja un fallecido

Un hombre de 60 años murió a consecuencia de un derrumbe ocurrido el miércoles en el municipio habanero de Guanabacoa, confirmaron las autoridades cubanas y vecinos de la víctima.

La noticia fue compartida en redes sociales por el Consejo de Administración Municipal, según el cual el colapso de la fachada del edificio número 61 lesionó gravemente a un vecino identificado como Miguel, de 60 años, quien fue atendido rápidamente pero falleció más tarde debido a la gravedad de sus heridas.

La publicación oficial no ofreció otros detalles sobre el incidente, pero varios residentes en esa área afirmaron que el hecho ha dejado a "todos los vecinos muy mal", por la situación del fondo habitacional en esa zona.

Publicación en Facebook

La internauta Yudaimi Morales explicó que el derrumbe ocurrió en la calle Cadena, entre División y Versalles, y "mató a una persona, un vecino bien querido", expresó.

Indignada, la mujer aseguró que el derrumbe ocurrió por negligencia de las autoridades.

Publicación en Facebook

Al respecto, llamó a atender la situación de las viviendas de esa calle, y aseguró que "si no se ponen" van a morir muchas más personas.

"Por favor, mira esto gobierno de Guanabacoa antes de que pasen más desgracias", afirmó la mujer.

Publicación en Facebook

Por su parte, el internauta Wilhems Concepción Bejerano relató que la vivienda colapsada estaba cerca de la panadería El Iris, al frente de la llamada Casa de las Cadenas que también se derrumbó.

Varios internautas reaccionaron a las publicaciones afirmando que "en cualquier momento se derrumba la Casa de las Cadenas y todas las personas que estén a su alrededor van a terminar aplastadas. Va a acabar cayendo sobre la Panadería y sobre las personas que estén en la cola y los vendedores que se paran ahí", dijo una mujer que conoce la citada barriada habanera.

Otra respondió que el desastre hubiese sido mayor si el derrumbe ocurre "un domingo que se pone la cola de la panadería en esa misma acera. Lo peor que no dejan hablar; pero a mí esto me ha dejado muy mal porque no tuvieron que haber esperado que hubiera un muerto", subrayó.

Los derrumbes en La Habana se han vuelto frecuentes en medio de un deteriorado patrimonio habitacional. Las autoridades, sin embargo, no suelen publicar las cifras totales de víctimas que ocasionan estos derrumbes.