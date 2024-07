Luchador Hulk Hogan se rompe la camiseta en apoyo a Trump: "Dispararon a mi héroe"

El legendario atleta de lucha libre Hulk Hogan protagonizó una efusiva demostración de apoyo a Donald Trump en la última jornada de la Convención Nacional Republicana, rompiéndose la camiseta como solía hacer en sus grandes espectáculos años atrás.

Ante un público eufórico, Hogan, de 70 años, aseguró que Trump es un "gladiador" y un "verdadero héroe estadounidense", reveló que lo conoce hace 35 años y exigió que la 'trumpmanía' se instaure de nuevo en el país.

"Va a ganar en noviembre y cuando lo haga todos vamos a ser campeones de nuevo. Ha sido el mayor patriota y lo sigue siendo. Siempre ha dicho exactamente lo que piensa, e independientemente de las posibilidades, siempre encuentra la manera de ganar", señaló.

"Lo que ocurrió la semana pasada, cuando le dispararon a mi héroe y trataron de matar al próximo presidente de los Estados Unidos… ¡Ya fue suficiente! ¡Dejen que la 'trumpanía' se desate! ¡Deja que la 'trumpmanía' gobierne de nuevo! ¡Dejen que la 'trumpmanía' haga a América grande otra vez!", exclamó mientras se rasgaba su camiseta.

Los asistentes al evento comenzaron a gritar: ¡USA, USA, USA!. Debajo de la prenda rota, Hogan tenía otra camiseta roja con los apellidos Trump y Vance (su compañero de fórmula), que apunta a la republicana en la elecciones de noviembre.

"Saben algo, trumpistas, debo darles un pequeño adelanto aquí: yo me llamo Terry Gene y soy un artista del entretenimiento. Trato de mantenerme fuera de la política, pero después de todo lo que he visto que le ha pasado a nuestro país en los últimos cuatro años y todo lo que ocurrió el pasado fin de semana… no puedo seguir callado", explicó.

"Esta noche estoy aquí porque yo quiero que el mundo sepa que Donald Trump es un verdadero héroe estadounidense, y me siento orgulloso de apoyar a mi héroe como el próximo presidente de Estados Unidos", subrayó.

Donald Trump lleva décadas vinculado con la lucha libre profesional, ha sido anfitrión de sus competencias e incluso es miembro del Salón de la Fama de WWE desde 2013, gracias a su amistad con Vince McMahon, empresario y fundador de WWE.