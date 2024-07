Seidy La Niña comparte fotos de pequeña y sus seguidores reaccionan: "Esa carita no cambia"

Seidy La Niña compartió con sus seguidores en Instagram dos fotos de cuando era pequeña, y de algo no quedan dudas, todavía conserva la misma carita.

“¿A que no adivinan cuál soy?”, preguntó a sus followers en esa red social junto a una instantánea en la que aparece de niña junto a varias amiguitas de su infancia.

Las respuestas no se hicieron esperar, pero la gran mayoría coincidía en que el parecido con la primera niña de la izquierda es más que evidente.

“Esa carita no cambia”; “La carita no te he cambiado”; “Eres inconfundible mi reina te queremos mucho”; “La misma cara”; “No has cambiado”; “La misma carita de niña buena”, escribieron algunos en los comentarios.

Las reacciones de sus seguidores llevaron a Seidy a contestar con otra foto: “Cómo ha pasado el tiempo. Mírenme ahora, toda una sangaletúa, pero dicen que me parezco, que todavía tengo la misma carita, yo creo que no he cambiado mucho, la frente se me puso un poquito más grande, pero imagínate son muchos pensamientos, el estrés”.

“Solo me falta la mirada inocente que se ha ido por las maldades de la vida y de los hombres, pero bastante parecida”, bromeó Seidy La Niña pero sin atreverse a desvelar cuántos años han pasado desde esa fotografía.