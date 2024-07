Trump dice que Bukele manda criminales a Estados Unidos

En la Convención Nacional Republicana, el exmandatario de Estados Unidos y candidato presidencial para las elecciones del 5 de noviembre de 2024, Donald Trump, lanzó fuertes críticas hacia el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Trump acusó a Bukele de enviar criminales a Estados Unidos como parte de su estrategia para reducir la delincuencia en El Salvador.

Sin ofrecer datos oficiales que confirmen sus declaraciones, Trump aseguró que la reducción de la criminalidad en El Salvador se debe a la migración de pandillas criminales hacia Estados Unidos, en particular de miembros de la Mara Salvatrucha (MS13).

"En El Salvador los asesinatos han bajado un 70%. ¿Por qué han bajado? Él (Nayib Bukele) te convencerá de que es porque entrenan asesinos para que se conviertan en buenas personas, pero no. ¡Están bajando porque ellos envían a sus asesinos a Estados Unidos!", expresó Trump.

El candidato republicano prometió que, de ser electo, tomará medidas drásticas contra la migración ilegal de criminales y lanzará el mayor programa de deportaciones en la historia del país.

"Cosas terribles podrían pasar debido a esta migración ilegal de miembros del crimen organizado hacia Estados Unidos", insistió el candidato republicano.

Trump recordó que durante su período de mandato en la Casa Blanca, expulsó a varios miembros de la Mara, y dijo que lo logró a pesar de la resistencia inicial de los países de origen de estos delincuentes.

"Saqué a miles y miles en mis cuatro años. Los sacamos del país, otros países no los aceptaban y les dije: ‘Diles que no van a seguir recibiendo asistencia económica’ y al siguiente día de todos estos presidentes me llamaron", detalló.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, respondió a las declaraciones de Trump con un mensaje escueto, destacando que El Salvador está "tomando el camino correcto".

Bukele y su equipo de gobierno defienden su gestión en seguridad, resaltando la reducción de la inmigración hacia Estados Unidos.

El gobierno salvadoreño asegura que ha capturado a más de 81,000 personas relacionadas con pandillas, con casi 108,000 personas actualmente privadas de libertad en el país e incorporadas muchas de ellas a programas de reeducación en las prisiones.

Trump también incluyó a Venezuela y Cuba entre los países de donde provienen numerosos migrantes ilegales, contribuyendo, según él, al aumento de la criminalidad en Estados Unidos.

Respecto a Cuba, mencionó la presencia de un submarino ruso a la isla hace pocas semanas, lo que consideró una amenaza directa a Estados Unidos. "Rusia tiene submarinos nucleares y buques de guerra a 60 millas de Miami", señaló.

Las declaraciones de Trump sobre Bukele y la llegada de migrantes a Estados Unidos han generado controversia, mientras ambos líderes defienden sus respectivas políticas de seguridad y migración.