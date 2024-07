Anciana cubana utiliza jabas por falta de bolsas de colostomía

Anciana cubana Foto © Facebook

Una anciana cubana de 77 años identificada como María Elena Martínez Luacez, pidió ayuda para conseguir bolsas de colostomía, pues se encuentra usando jabas de plástico como sustituto de este insumo.

En un post de Facebook explica que desde su operación el 13 de agosto de 2022, ha dependido de estas bolsas, pero lleva dos semanas sin ellas, viéndose obligada a utilizar jabitas de nylon.

"Hace dos semanas que no dispongo de bolsas, y me estoy poniendo jabas chillonas. La de la foto, me la prestó una viejita.", detalló la mujer, quien es vecina del reparto Velez en Pinar del Río.

Dijo que también ha sido enfrentado por la falta de medicamentos como amitriptilina y alprazolam.

"Me siento muy decaída y enferma. Necesito amitriptilina, alprazolam, y no tengo. La úlcera está acabando conmigo. En el hospital no hay nada. Me estoy muriendo de hambre," expresó con desesperación y dijo que tenía la hemoglobina en 9.

María Elena pesa apenas 70 libras y vive con el dolor constante, dijo la anciana, quien además ha perdido a sus tres hijos.

"Me siento sola, estoy molesta. Yo no hice nada para merecer esto. Cuando yo podía, ayudaba a todos, porque soy cristiana," expresó María Elena, quien también compartió sus pensamientos más oscuros debido a su situación crítica: "He considerado quitarme la vida; degollándome o tomando pastillas.", confesó la mujer.

María Elena afirma que quien pueda ayudarla a conseguir bolsas de colostomía grandes con presilla al lado, puede contactarla al teléfono fijo 4877 9583 y su dirección postal es calle Tete Contino # 58 interior

entre Calle Quinta y Gabriel Lache. Reparto Vélez, Pinar del Río.

Los pacientes con colostomía en Cuba viven una odisea diariamente para conseguir las bolsas de colostomía. Recientemente trascendió el caso de una niña que no contaba con estas bolsas para asistir a la escuela en Holguín.