Estafadora de dólares retenida por sus víctimas en Artemisa

Una mujer que presuntamente intentó estafar a unos cubanos en Artemisa se encuentra detenida por las personas con las que realizó el negocio y amenazan de no dejarla ir “hasta que les devuelva el dinero”.

La denuncia de este hecho fue hecha por la activista cubana residente en Estados Unidos Diasniurka Salcedo Verdecia, quien hizo un llamado a familiares o amigos de la mujer para que devuelvan el dinero.

“Esta mujer fue hoy a Alquízar, provincia Artemisa, a la casa de unas personas, con dos hombres en un taxi amarillo a comprar 2000 MLC, hicieron la transferencia y de La Habana llamaron que el dinero no había entrado a la tarjeta”, escribió Salcedo Verdecia en su perfil de Facebook.

Captura de Facebook/Diasniurka Salcedo Verdecia

Al compartir imágenes de la mujer, la activista agregó que los hombres que la acompañaban se dieron a la fuga.

Según la publicación, la supuesta ladrona se encuentra en la casa “bajo vigilancia” y “no quiere hablar, está muy tranquila”.

En el lugar donde se encuentra detenida la mujer “dicen que no la van a dejar ir hasta que no les devuelvan el dinero”, además amenazan con no darle “ni comida ni agua”, añade la publicación.

La denuncia también señala que “la policía tiene el conocimiento y dicen ellos no se meterán”.

A finales del mes de junio, la policía cubana desarticuló una red de estafas millonarias en la compraventa ilegal de divisas en la ciudad de Santa Clara, en Villa Clara, y detuvo a las cuatro mujeres que presuntamente la integraban.

Desde finales de 2023 hasta el momento de su arresto, las detenidas efectuaron más de 15 operaciones de estafa, por un monto cada una que oscilaba entre los 800,000 y más de 1,000,000 de pesos cubanos, según informó a la emisora CMHW el teniente coronel Héctor de la Fe Freire, jefe del Ministerio del Interior (MININT) en la ciudad del centro de Cuba.

En febrero pasado, también fueron arrestados en Santa Clara dos hombres por su implicación en varios casos de estafa en la venta ilegal de divisas.

Un mes antes, en la misma ciudad, la policía detuvo a tres hombres y una mujer por múltiples hechos de estafa y robo con violencia vinculados a la compraventa de moneda extranjera.

Por esas fechas, ante el incremento de las estafas a la hora de hacer transferencias bancarias por la aplicación del Banco Central de Cuba, Transfermóvil, un cubano hizo un video en donde demuestra cómo los delincuentes hacen este tipo de robos.

El joven advertía a sus seguidores que observaran el modus operandi de los que llamó "vividores", y pidió que no se dejaran engañar, así como que se compartiera “el video con todos tus conocidos para desenmascarar a estos ladrones”.