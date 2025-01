"¡Ya no podía más!": Cubana en Italia denuncia que fue víctima de estafas telefónicas

Una cubana que vive en Italia compartió en redes su frustración tras tener que cambiar su número de teléfono por las constantes llamadas de números desconocidos que recibía a diario. Según explicó, las llamadas no solo eran insistentes, sino que además parecían parte de una estafa relacionada con contratos de servicios.

“Hoy tuve que ir a cambiar mi número de celular porque ya no podía más. La situación estaba decididamente degenerando y mi teléfono no paraba de sonar con más de 10 llamadas al día”, confesó la creadora en su perfil @chiaraselvaggi. Más adelante reveló que había caído en una estafa porque los llamadores tenían información sobre un contrato reciente que ella había firmado. “Me cogieron porque había recién firmado un contrato y ellos prácticamente lo sabían todo. Pero más nunca vuelvo a caer”, afirmó.

A raíz de esta experiencia, la joven decidió no volver a contestar números desconocidos: “Ahora con este número nuevo no le voy a responder a nadie. Número que no conozca, número que se queda en esa”.

El caso no solo despertó reacciones, sino también historias similares entre los usuarios que se sintieron identificados con lo que vivió. “Eso mismo me está pasando, pero yo no acepto nada. Les digo que me manden la información por correo y me cuelgan”, comentó alguien. Otro relató: “A mí me llamaron diciendo que eran de mi compañía, me ofrecieron una tarifa más baja, y después vi que era una estafa. Hay que tener cuidado”.

Muchos también aprovecharon para dar consejos, como evitar contestar llamadas desconocidas o firmar contratos por teléfono. “Nada se acepta por teléfono ni por email, te roban”, alertó una usuaria, mientras otra recomendó: “Antes de hacer contratos, busca información en internet para ver qué dicen de esa compañía”.

La creadora cerró su publicación dejando claro lo molesta que estaba: “Qué feo que nuestros números y datos personales anden dando vueltas así. Es una maldad sin palabras”.

