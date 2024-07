Republicanos piden dimisión inmediata de Biden como presidente: “Si no es apto para ser candidato, no es apto para ejercer”

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este domingo la decisión de poner fin a su carrera por la reelección, figuras del Partido Republicano reaccionaron a la noticia pidiendo su dimisión inmediata del cargo.

Desde el expresidente Donald Trump, pasando por el liderazgo republicano del Congreso y voces prominentes dentro del partido, alegaron que si Biden no tiene las capacidades para ser candidato a las elecciones del 5 de noviembre, no está apto entonces para seguir gobernando el país.

Trump, quien el pasado jueves aceptó la nominación como candidato por el Partido Republicano a los comicios, reaccionó en su plataforma Truth Social a la determinación de su adversario político.

“El corrupto Joe Biden no era apto para presentarse a presidente, y ciertamente no es apto para servir - ¡Y nunca lo fue!”, aseveró. “Todos los que le rodeaban, incluidos su médico y los medios de comunicación, sabían que no era capaz de ser presidente, y no lo fue”.

El candidato republicano, cuya popularidad ha crecido de cara a los comicios presidenciales tras sobrevivir a un intento de asesinato, afirmó que Estados Unidos sufrirá mucho a causa de la presidencia de Biden. “Pero remediaremos el daño que ha hecho muy rápidamente. ¡Hagamos a América grande de nuevo!”, exclamó Trump, quien deberá enfrentar a un nuevo rival, aún por definirse.

El republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, y otros pesos pesados de su partido en el Congreso, fueron drásticos al pedir que Biden dimita de inmediato.

“Si Joe Biden no es apto para postularse a presidente, no es apto para ser presidente. Debe renunciar al cargo inmediatamente”, escribió Johnson en la red social X.

El líder de la Cámara de Representantes consideró que la decisión de Biden es una “coyuntura sin precedentes en la historia de Estados Unidos”.

“El Partido Demócrata expulsó al candidato demócrata de la boleta electoral, poco más de 100 días antes de las elecciones”, dijo. “Tras invalidar los votos de más de 14 millones de estadounidenses que eligieron a Joe Biden como candidato demócrata a la presidencia, el autoproclamado ‘partido de la democracia’ ha demostrado exactamente lo contrario”.

Por su parte, J.D. Vance, quien fue elegido por Trump para acompañarlo como vicepresidente en la carrera por la Casa Blanca, afirmó que “Joe Biden ha sido el peor presidente de mi vida y Kamala Harris ha estado ahí con él en cada paso del camino”.

Acerca de la actual vicepresidenta de EE.UU. y potencial candidata a la presidencia por el Partido Demócrata tras la renuncia de Biden, Vince añadió: “Durante los últimos cuatro años, fue coautora de las políticas de frontera abierta y estafa ecológica de Biden que elevaron el costo de la vivienda y los alimentos. Ella es dueña de todos estos fracasos y mintió durante casi cuatro años sobre la capacidad mental de Biden, cargando a la nación con un presidente que no puede hacer el trabajo”.

“El presidente Trump y yo estamos listos para salvar a Estados Unidos, quienquiera que esté al frente de la candidatura demócrata. Adelante”, subrayó.

En un post de esta mañana en la misma red social, el senador de Ohio también puso reparos a la capacidad del actual mandatario, de 81 años, para continuar en el puesto.

“Si Joe Biden pone fin a su campaña de reelección, ¿cómo puede justificar seguir siendo presidente?”, cuestionó el político de 39 años.

“No postularse para la reelección sería una clara admisión de que el presidente Trump tuvo razón desde el principio acerca de que Biden no está mentalmente en condiciones de servir como Comandante en Jefe”, subrayó. “No hay término medio”.

En la misma cuerda se manifestó el gobernador del estado de Texas, Greg Abbott, una figura influyente del PR y acérrimo crítico de las políticas migratorias de la administración Biden-Harris.

“Si Biden no es apto para postularse PARA la presidencia, tampoco lo es para ejercer LA presidencia”, dijo Abbott, al tiempo que advirtió que “la seguridad estadounidense está en riesgo tanto dentro como fuera del país”.

“Un cambio en la oficina oval es esencial –inmediatamente– para garantizar la seguridad de los estadounidenses y la seguridad de nuestro país”, sostuvo.

Acerca del respaldo del mandatario Biden a que Kamala sea la candidata demócrata a las elecciones presidenciales, el gobernador expresó con sarcasmo: “Creo que tendré que triplicar el muro fronterizo, las barreras de alambre de púas y la Guardia Nacional en la frontera”.

Posterior a esas afirmaciones, compartió un fragmento de una entrevista de la vicepresidenta con NBC y dijo que su actuación en la frontera “ha sido un completo fracaso. El futuro de Estados Unidos es sombrío si el zar de la frontera llega a ser presidente”.