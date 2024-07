"Si Karol G fuera cubana": Parodia viral de "Si antes te hubiera conocido"

La joven cantante Carolinee está causando revuelo en las redes con su versión cubanizada del mega hit internacional "Si antes te hubiera conocido" de Karol G.

"Si Karol G fuera cubana #parodia; compártelo", escribió hace unos días la artista en su cuenta en Instagram, donde tiene una comunidad de más de 128 mil seguidores, al compartir el vídeo que ha generado en cuatro días más de 51 mil likes y más de 1,300 comentarios.

"Si eres cubana esta canción te va a identificar mucho", comienza la joven cantante Carolina su versión sobre el internacional tema de Karol G "Si antes te hubiera conocido".

"No tuviera tanto apagón, no haría la cola para el pollo, ni buscar la azúcar que se perdió, este mes no vino el arroz", dice en un fragmento.

"Pronto Karol te llamará para el remix a lo cubano"; "Qué realidad tan triste, Viva Cuba libre carajo"; "Deberías ser cantante, lo haces muy lindo, tienes linda voz, Dios te bendiga mucho"; "Pobre Karol haciendo cola del pollo y de la gasolina ya me la imagino escribiendo canciones en la libreta de abastecimiento"; "Te quedó chulo eso, pero no comas mucha Nutella cuando te vayas, que no es muy saludable, desde el cariño te lo digo, éxito"; "Me encantó, tienes muy linda voz"; "Me gustó más esta versión que la original"; "La verdad que es triste lo de nosotros los cubanos pero ves como tú somos carismáticos, te quedó preciosa, linda voz niña"; "Soy cubana y tu tema me gustó más que el original"; "Ay qué buena es esta muchacha"; "Hermosa tu voz, ojalá si te puedas ir de Cuba para que puedas tener un buen futuro y no desperdicies tu talento"; "La mejor versión seguro, super te quedó"; "Pues la canción se podría cantar de Venezuela también"; "Esta bacán, cantas bien"; "La mejor versión, ojalá alguien te vea y te llamen a cantar", se lee entre los cientos de comentarios que le han dejado a la chica en su post.

"Otros quejándose allá y yo loca que me llegue el parole", canta en otro momento de su parodia, que también ha sido compartida en TikTok, donde también está triunfando entre quienes la escuchan.

Hace unas semanas, la joven había conversado en la red sobre lo que sentía por ser la "creadora de contenido más seguida en Sancti Spíritus".