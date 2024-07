Abuela Martha le dice a su "nieto" Ariel que quiere vivir 100 años

Martha, la abuela cubana más viral, tiene todos los deseos y las fuerzas para vivir muchos años y seguir al pie de lucha como toda una guerrera.

En una videollamada con su “nieto” Ariel Ramos Perdomo, Martha le ponía sabor y ritmo a la conversación mientras cantaba “Qué viva Changó”, y el joven creador de contenidos se despelotaba bailando del otro lado.

En un momento del diálogo entre ambos, Ariel le pregunta si no quiere ir a una casa de abuelos para que no se aburra y la respuesta de Martha no se hizo esperar: “¿Una casa de abuelos? Mira la casa mía aquí, esta y la de abajo, tengo dos, no papi no, estás loco”.

“Tú eres cuarto bate del equipo Cuba”, le comenta Ariel a Martha mientras ella se comía un plato lleno de arroz amarillo con dos huevos fritos.

“Tengo que alimentarme que quiero durar 100 años”, le dice muy segura, y Ariel opina que ella va a por los 120.

Hace unos días el joven recordó con nostalgia uno de esos momentos en que junto a la abuela Martha cantaban su canción favorita: “¡Su canción! Es que escucharla y no pensar en ella se me hace imposible”.