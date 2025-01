Baby Lores vuelve a abrazar a su abuela en Cuba después de seis años: "Aquí estoy mi viejita linda"

Baby Lores viajó a Cuba después de seis largos años de ausencia alejado de su familia, y lo más conmovedor fue el reencuentro con su abuela.

El cantante cubano compartió en Instagram el video del momento en que pudo estrecharla en sus brazos nuevamente.

“Seis años sin verte me dijiste por teléfono que te ibas a marchar sin darme un abrazo, pero aquí estoy mi viejita linda”, escribió el artista junto al video.

La abuela de Baby Lores está hospitalizada y el artista llegó hasta allí para colmarla de besos, mimarla y hasta darle la comida en medio de su convalecencia.

Las imágenes conmovieron profundamente a sus seguidores que celebraron su decisión de viajar a la isla.

“La primera patria es tu familia y después las demás”; “La sangre pesa más que el agua. La familia es sagrada”; “La familia lo es todo hermano me alegro por ti”; “La familia es lo más importante de este mundo es lo único seguro que viene incluido en el paquete de la vida desde que naces”; “Dios me sacó las lágrimas mi abuela era mi vida muchas bendiciones para ti es lindo todo lo que haces”; “No hay política ni gobierno que impida que puedas dar ese abrazo tan real y tan deseado”; “La familia no es negociable y punto”, coincidieron algunos en los comentarios al post.

En sus stories de Instagram Baby Lores también subió un video manejando un auto por el Malecón habanero en compañía de su familia.

