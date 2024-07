Preparar maletas para Cuba: Tiktoker cubana en Miami da consejos para optimizar espacio

La usuaria de TikTok @atrevetebyrosy ha compartido con sus seguidores consejos sobre cómo preparar maletas para un viaje a Cuba y la utilidad de bolsas de compresión que, si bien no disminuyen el peso, sí optimizan el espacio.

"Cuando yo estoy haciendo mis maletas para mi viaje a Cuba, todas las preguntas que más me hacen es si estas bolsas realmente ayudan. No van a quitarle peso a la maleta, es algo que tienen que tener en cuenta, pero sí les va a reducir el espacio dentro de la maleta", explicó Rosy en su video donde recalcó que usar estas bolsas no solo permite organizar mejor el equipaje sino evitar también que las maletas se vean abultadas.

En su vídeo dio otros tips de cómo y dónde colocar algunas de las cosas que siempre se lleva a Cuba como mantas o toallas.

"El espacio que tú vas a ahorrar utilizando estas bolsas lo vas a ganar para poner esas cosas que no pesan pero que necesitan más espacio", añadió.

Además, recomendó aprovechar al máximo el equipaje de mano si se viaja en una aerolínea que no lo pese.