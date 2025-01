Pelea en redes: Otaola ataca a Dany Ome y él responde con todo: "Tienes una adicción con mi persona"

Vídeos relacionados:

Las redes sociales han vuelto a ser escenario de un tenso intercambio entre el presentador cubano Alexander Otaola y el reguetonero Dany Ome. La disputa se desató en el perfil de Un Martí To Durako, donde ambos cubanos cruzaron palabras en los comentarios de una publicación.

Todo comenzó cuando Dany Ome expresó en un post su deseo de viajar a Cuba, lo que provocó una reacción inmediata de Otaola. El polémico presentador dejó un comentario sin filtro en el que arremetió contra el cantante: "Que se vaya y se quede por allá el saco de mondongo este".

La respuesta de Dany Ome no tardó en llegar y, en un tono desafiante, le contestó a Otaola con una frase que encendió aún más la polémica: "Tienes una adicción con mi persona y una mente que no razona, un corazón que no me olvida, que está enfermo con mi persona, yo te tengo metida en un mood".

Este rifirrafe no pasó desapercibido entre los seguidores de ambos, generando una ola de reacciones y comentarios en las redes. Mientras algunos respaldaron la postura de Otaola, otros defendieron a Dany Ome, avivando aún más la controversia.

Cabe recordar que no es la primera vez que el presentador y el reguetonero tienen enfrentamientos públicos. Otaola, conocido por sus declaraciones polémicas y su actitud sin filtros, ha criticado en varias ocasiones a artistas cubanos que, según él, mantienen una postura ambigua sobre la realidad de la isla.

Por su parte, Dany Ome ha optado por responder con ironía y en tono desafiante, dejando claro que no se deja intimidar por los comentarios del influencer.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha hecho declaraciones adicionales sobre el incidente, pero la polémica sigue dando de qué hablar en las plataformas digitales. ¿Será este el inicio de una nueva guerra mediática entre ambos?

