Influencer cubana en Miami responde a mujeres que no saldrían con hombres sin auto

La influencer y actriz cubana Eileen Morales no se ha resistido a opinar sobre las reacciones en redes de algunas mujeres que aseguran que no saldrían con un hombre sin carro.

La joven, que vive en Miami y es conocida como "La cubana de TikTok", ha provocado el debate en la plataforma con su respuesta, donde defendió la importancia de la independencia económica.

"Cuando tú tienes un carro que a ti te gusta, qué te importa el carro del otro. (...) Qué me importa a mí el carro que tenga el tipo, yo quiero el carro para mí; cómo hago para yo comprármelo", dice en el vídeo donde hace gala una vez más de su espontaneidad y desparpajo.

Entre las reacciones a sus palabras, donde contó también una anécdota con su pareja y una moto, muchos suscribieron su punto de vista y otros le dejaron elogios y mensajes de afecto.

"Así busco yo una jevita que no se fije en el caro, lo que yo tengo es una motorina y más na"; "El corazón cambió de lugar. Felicidades"; "En EE.UU. como empleado nunca te comprarás un Ferrari porque cuesta mucho mantenerlo solo que trabajes de empresario o estés en Hollywood o ganes más 20.000 por mes"; "Qué cheo; jajajajaja eres lo máximo"; "El ser o tener como que no funciona mucho por aquí"; "Eso mami, así se habla, la próspera tiene que ser una"; "Eso le digo a mi hija"; "Exacto, mis respetos para ti princesa"; "Así es, hay que luchar por lo propio"; "Así es, mira lo tuyo, y lo demás que no te importe", se lee entre los cientos de comentarios que ha provocado su post, que en la actualidad rebasa los 10 mil likes.